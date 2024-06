Violet, filha de Ben Affleck e Jennifer Garner, reaparece e impressiona a todos: é um clone de sua mãe

Praticamente todos os dias surge uma nova notícia sobre o casal mais mediático do entretenimento: Jennifer Lopez e Ben Affleck. Depois de reatarem o namoro, os artistas têm lidado com o assédio dos paparazzi, da imprensa e com os rumores.

Nesse sentido, as especulações nas últimas semanas apontam para uma possível separação do casal, embora nenhum dos dois tenha se pronunciado sobre esses fatos.

Apenas JLo aproveitou a ocasião do Dia dos Pais nos EUA para dedicar uma bela saudação ao ator em suas histórias do Instagram. “Nosso herói. Feliz Dia dos Pais”, escreveu a atriz e cantora.

Violet Affleck reaparece e a semelhança com a sua mãe impressiona

Devido aos supostos problemas entre Lopez e Affleck, quem volta a aparecer na mídia é a ex-parceira do ator, Jennifer Garner.

A atriz tem demonstrado em várias ocasiões que mantém uma boa relação com JLo e com o ator, com quem tem três filhos: Violet, Fin e Samuel.

E foi justamente a mais velha quem chamou a atenção das redes sociais nos últimos dias por um detalhe peculiar, após reaparecer publicamente.

A jovem de 18 anos conquistou com seu visual, ao combinar de forma incrível um vestido estampado floral com tênis plataforma, um cardigã rosa claro e uma bolsa transversal Chanel.

Este traje não só a lançou como uma das figuras a serem seguidas em relação ao seu visual e vestuário, mas também chamou a atenção a grande semelhança que ela tem com sua mãe.

O fato ficou completamente claro com as imagens de Violet, onde é facilmente percebida a semelhança que ela tem com a atriz, parecendo duas gêmeas, algo que já haviam demonstrado no passado.

No entanto, não se acredita que a jovem siga os passos de seus famosos pais, pois é conhecida por manter um perfil discreto e por não ter redes sociais, estimando-se que em breve ingressará em uma universidade.