Tom Hardy não viu “Furiosa: A Mad Max Saga”: isto é o que o ator pensa sobre o filme de George Miller

Tom Hardy deixou para trás o mundo apocalíptico de ‘Mad Max’ nas mãos de Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth, que estrelam o novo filme ‘Furiosa: A Mad Max Saga’.

Apesar de não ter visto o filme, Hardy está convencido de que será "tremendo" graças ao talento do diretor e co-criador da franquia, George Miller.

Em uma recente entrevista com Variety, enquanto promovia seu próximo drama criminal "The Bikeriders", Hardy expressou sua confiança no projeto:

"Estou seguro de que Furiosa será um tremendo sucesso, como George, Anya e Chris bem merecem. Sou um grande fã de Mad Max, de Fury Road e de Furiosa. Não vi o filme, mas sei que será especial porque vem de George."

História e enredo

‘Furiosa: A Mad Max Saga’ é uma sequência de ‘Mad Max: Estrada da Fúria’, que conta a história de origem de Furiosa, uma mulher forte e corajosa. A trama se passa pouco depois do início do fim do mundo, onde Furiosa é sequestrada e levada perante um poderoso senhor da guerra.

Obrigada a trabalhar para ele, ela precisa se adaptar ao ambiente áspero e árido para encontrar o caminho de volta para casa e se tornar a Furiosa que todos conhecemos.

O filme será lançado em 24 de maio de 2024 e tem uma duração de 2 horas e 28 minutos.

Na mesma entrevista, Tom refletiu sobre sua experiência em ‘Estrada da Fúria’, destacando sua importância em sua carreira:

"Estrada da Fúria foi uma grande experiência, e absolutamente uma das coisas mais importantes que me aconteceram em minha carreira, jamais. Sou grato por isso. E acredito que George Miller é um gênio, e toda a equipe, todos juntos, foram incríveis. Aprendi muito nesse filme."

Enquanto este filme gera expectativas, Hardy está focado em seu papel em ‘The Bikeriders’, um filme dirigido por Jeff Nichols. Em ‘The Bikeriders’, Hardy interpreta Johnny, o líder de um clube de motociclistas no Meio-Oeste conhecido como os Vandals.

O ator descreve seu personagem como um "palhaço trágico", buscando apresentar uma interpretação que contrasta com a típica imagem de um motociclista.

"Você assiste a um filme de motociclistas e pensa, 'Ah, é couro. É sexy. A música é ótima. O cabelo é ótimo'. A escolha óbvia é brincar com todos esses elementos. Então, a escolha óbvia para alguém como eu é ir contra tudo isso. Esse cara é um palhaço trágico", explicou.

‘Os Motociclistas’, baseado no livro de mesmo nome de Danny Lyon, estreia nos cinemas em 21 de junho, com um elenco estelar que inclui Austin Butler, Jodie Comer, Michael Shannon, Norman Reedus e Mike Faist.