Shakira foi vista em um restaurante em Barranquilla e teve um gesto amável com os funcionários do local

De maneira bastante discreta, a cantora Shakira chegou à sua terra natal, Barranquilla, acompanhada de seus dois filhos há alguns dias. Embora não tenha sido vista em público, sua presença não passou despercebida num restaurante local, onde alguns funcionários ficaram surpresos ao se depararem com a famosa artista, que teve um gesto amável com eles.

Shakira visitou o restaurante Olio Ristobar, localizado na carreira 56 com a rua 74, na companhia de seus filhos Milan e Sasha, e de um de seus irmãos. Para manter a privacidade e evitar distrações, ocuparam uma sala privada dentro do estabelecimento.

A presença da intérprete de "Hips Don't Lie" causou espanto entre os funcionários do restaurante, que pausaram suas atividades para pedir uma foto. Shakira, conhecida por sua simpatia, concordou e tirou fotos com eles, tornando o momento uma experiência memorável. Ela foi vista com máscara facial e vestida de forma casual, posando ao lado de nove trabalhadores visivelmente emocionados. Além disso, deixou uma boa gorjeta para a equipe de garçons do local.

Ela teve um gesto amável

Shakira chegou a Barranquilla na quinta-feira, 6 de junho, para visitar seu pai, William Mebarak, que tem tido problemas de saúde. No mesmo dia, Mebarak foi internado na Clínica Iberoamérica, onde foi diagnosticado com pneumonia. Atualmente, ele está na UTI, sendo constantemente monitorado e assistido por equipes médicas que o ajudam a respirar.

William Mebarak desempenhou um papel crucial na carreira de Shakira, sendo seu primeiro representante e responsável por introduzi-la aos meios de comunicação. Shakira mencionou que começou a escrever músicas para imitar seu pai, a quem observava por longas horas na frente de uma máquina de escrever.

A visita de Shakira a Barranquilla, embora discreta, destaca seu profundo vínculo familiar e sua dedicação ao seu pai, que tem sido uma figura fundamental em sua vida e carreira.