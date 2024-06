“Que imprudente”, o gesto do segurança com Shakira no hospital onde está seu pai que indignou

A cantora viveu um momento desagradável no hospital onde seu pai está internado

Shakira está passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida pessoal, já que seu pai, William Mebarak, está novamente com a saúde delicada.

O pai da cantora foi internado em um hospital em Barranquilla devido a uma forte pneumonia, mas pouco se sabe sobre o seu progresso.

A cantora viajou imediatamente para o seu país natal para ver o seu pai, com quem tem uma ótima relação e uma conexão muito forte, e foi captada saindo do hospital.

O gesto do segurança com Shakira no hospital

Shakira foi vista saindo do hospital em Barranquilla, Colômbia, onde seu pai está internado desde 5 de junho passado por pneumonia.

Os meios de comunicação capturaram a famosa que parecia simples e natural, com calças desportivas, camiseta, óculos escuros, sem maquiagem, com um coque bagunçado e, além disso, afirmam que ela parecia preocupada.

No meio de sua saída, onde ela estava com um lenço, acompanhada por seus irmãos Tonino e Alberto, um segurança do hospital pediu para tirar uma foto da cantora, o que muitos consideraram imprudente, pois não era nem o momento nem o lugar.

“Que falta de respeito... deixem-na em paz”, “como fã, deveria haver limites de quando e onde pedir uma foto ou autógrafo: em hospitais e funerais não”, “Mas por favor, ela está visitando o pai que está hospitalizado, não é momento para fotos”, “Meu Deus, que imprudência, que falta de empatia... inaceitável”, “Que imprudente esse segurança, como se a pobre estivesse em uma festa, não respeitam”, e “Não me parece, o pai dela está delicado de saúde e ela está visitando-o como filha, não como artista 😢”, foram algumas das reações nas redes.

No entanto, os meios de comunicação afirmam que a cantora concordou em tirar a foto rapidamente, mas certamente não era o momento para uma foto.