O filme que faz todos chorarem está saindo da Netflix

Palavras nas Paredes do Banheiro

A plataforma da Netflix tem um catálogo muito amplo e há filmes e séries que passam despercebidos pelos espectadores e que são muito bons. Para passar um fim de semana no seu sofá, recomendamos um drama romântico, ‘Palavras nas Paredes do Banheiro’, que foi lançado em 2020 e que em breve sairá do streaming.

Esta produção foi dirigida pelo cineasta alemão Thor Freudenthal, e no elenco estão Charlie Plummer, Taylor Russell, Andy García, AnnaSophia Robb, Molly Parker e Walton Goggins.

A história é sobre a vida de Adam, um adolescente tímido apaixonado por gastronomia, mas que perdeu o gosto pela vida por causa da esquizofrenia que ele tem.

Além disso, ele se sente maltratado por todos: seu pai desconhecido, sua mãe abnegada, o novo namorado dela, os colegas, os professores e os três conselheiros imaginários que sempre o acompanham: uma garota zen, um jovem frívolo e um indivíduo violento.

Após muitos fracassos, Adam é admitido em uma escola católica, onde se torna amigo de uma garota hispânica inteligente e de um padre amável.

O que a crítica diz

O filme é baseado no romance de Julia Walton, o roteiro de Nick Naveda se destaca por seu coquetel de comédia e drama, sua ampla galeria de personagens sugestivos e sua honestidade ao enfrentar a esquizofrenia sem adoçantes ou histerismos.

De acordo com o portal Aceprensa, este filme desenha com elegância o romance juvenil de Adam e destaca profundamente o valor da religião para encontrar significado na dor e seguir em frente.

Portanto, Thor Freudenthal só precisa trazer frescor ao planejamento e ritmo à edição, sem perder o tom com os personagens imaginários e trazendo a máxima autenticidade ao excelente elenco.

Tudo isso é alcançado com sucesso, oferecendo assim um filme sugestivo e com ideias muito boas para amar e permitir-se ser amado, sem medo de mostrar às vezes nossa pior versão.