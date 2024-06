Netflix: Razões não faltam para dar uma chance para Pedaço de Mim

Um mistério envolvendo a gravidez de gêmeos da personagem de Juliana Paes em ‘Pedaço de Mim’, a nova série dramática da Netflix que chega em 5 de julho, é um grande motivo para você não se arrepender de assistir a história do começo ao fim.

ANÚNCIO

Neste suspense, a gravidez de dois meninos não é surpresa para ninguém. Mas, o que você precisa desvendar é como Liana (Juliana Paes) conseguiu engravidar ao mesmo tempo de dois homens diferentes.

“Esses bebês são de pais diferentes. Um é do meu marido, nós sempre sonhamos com isso, o outro eu só queria esquecer”, avisa a protagonista desta estreia de julho da Netflix no teaser.

Diante deste problema, Liana vive a gravidez com muita angústia. Afinal, ela sempre desejou ser mãe, mas nunca pensou que teria que contar ao marido, Tomás (Vladimir Brichta), que um dos bebês não é geneticamente filho dele.

Juliana Paes e Vladimir Briichita formarão um casal em crise na primeira novela produzida pela Netflix, "Pedaço de Mim". Foto: @Netflix

É importante reforçar que Tomás é um apoio para Liana, que mesmo vivendo com medo, continua sendo gentil e romântica com ele, como é possível ver no trailer divulgado pela plataforma.

Pedaço de Mim também coloca em xeque se todos os filhos são realmente criados da mesma forma. Liana fica preocupada se conseguirá dar o mesmo amor aos gêmeos após o nascimento.

“Será que eu vou conseguir amar da mesma maneira essas duas crianças?”, diz a personagem de Juliana Paes nesta série que chega na Netflix no dia 5 de julho.

ANÚNCIO

O que realmente aconteceu com Liana em Pedaço de Mim?

Para saber a resposta verdadeira é preciso assistir a nova série dramática da Netflix. Mas, se olhar apenas para as pistas disponíveis no teaser de Pedaços de Mim, a personagem de Juliana Paes está muito enojada com o que aconteceu.

Durante o banho, Liana aparece chorando muito e tentando limpar a qualquer custo uma sujeira nada aparente aos olhos. A situação nos faz pensar que a sujeira invisível foi feita pelo pai biológico do segundo bebê.

Saindo da ficção, os casos raros de superfecundação heteropaternal também podem ser a resposta para a gravidez de Liana.

Com cerca de 20 registros reais em todo mundo, este é o assunto que deu origem ao primeiro melodrama brasileiro da plataforma que conta ainda com os atores Felipe Abib, Palomma Duarte, João Vitti, Jussara Freire, Martha Nowill e Antonio Grassi.