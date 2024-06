Leonor brilha com um look espetacular e um sorriso perfeito no aniversário dos reis e emociona com este detalhe

Nesta quarta-feira, 19 de junho, foi celebrado o décimo aniversário da proclamação do rei Felipe VI. Por esse motivo, foram realizados atos oficiais no Palácio Real, nos quais além do monarca estavam presentes a rainha Letizia, bem como suas filhas Leonor e Sofia.

E apesar de todos os olhares estarem voltados para o rei e a rainha, que estavam à altura da ocasião, no final, quem roubou todo o protagonismo foi a princesa de Astúrias, que brilhou com um look espetacular e deixou seus pais em segundo plano.

O aclamado visual da princesa Leonor

Esta jornada também era especial para a jovem de 18 anos. Isso porque também é o aniversário do momento em que ela passou de infanta a princesa de Astúrias, depois que seu pai se tornou rei.

Durante este importante dia, Leonor se destacou com um elegante e favorecedor vestido vermelho de Roberto Verino. Esta roupa a fez se destacar acima de todos, demonstrando personalidade e elegância.

Além disso, a princesa estava visivelmente emocionada e alegre, destacando-se com um sorriso perfeito o tempo todo.

Da mesma forma, juntamente com sua irmã Sofia, eles tiveram um papel de destaque em um momento emocionante em que dedicaram algumas palavras aos seus pais durante o almoço do aniversário da proclamação de Felipe VI, o que emocionou o monarca.

"Desculpe-nos por nos intrometer, mamãe, papai, mas também temos algo a dizer hoje", afirmou a princesa.

"Obrigado por nos acompanhar para lembrar que, nestes dez anos, aprendemos de nossos pais o compromisso que os quatro temos com os espanhóis", acrescentou a infanta Sofia.

"Gostaríamos que se juntassem a nós num brinde pelos nossos pais, pelos nossos Reis, porque desde que nascemos nos têm ensinado o valor da Coroa e o seu propósito de servir a todos", acrescentou Leonor, antes de encerrar tudo com um "Mamãe, papai, obrigada", disse Sofia.

Graças a gestos como esses, a princesa está cada vez mais em destaque, nessa verdadeira ‘Leonormania’ que existe em torno dela.