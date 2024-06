Elenco de ‘Bridgerton’ se despede da temporada com os TikToks virais mais divertidos

Desde a sua estreia na Netflix em 2020, ‘Bridgerton’ tem sido um fenômeno global que redefiniu o gênero dos dramas de época em todos os sentidos. Não é surpreendente que a série tenha rapidamente se tornado uma das mais vistas na plataforma, acumulando uma audiência massiva graças à sua produção impecável, um elenco diversificado e carismático, e uma narrativa que combina o glamour do Reinado com temas contemporâneos.

Esta produção também se destaca por sua inclusão e foco em personagens femininas fortes, o que tem ressoado profundamente com o público moderno. Agora, com o final da temporada 3 e as expectativas nas alturas sobre o que acontecerá na temporada 4, o elenco surpreendeu seus fãs com conteúdos exclusivos muito divertidos.

Bridgerton As cenas de Penelope e Colin tem sido o coração da temporada 3 (Netflix)

Embora ao longo da temporada atrizes como Nicola Coughlan tenham compartilhado fotos e vídeos dos bastidores com momentos inesperados (como o da mobília quebrada após filmar uma cena de paixão com Luke Newton), os fãs sabiam que faltava algo: vídeos de Penelope, Colin, Charlotte e Eloise dançando ao ritmo das músicas do momento.

Elenco de ‘Bridgerton’ atende pedido dos fãs

Se alguma vez você se perguntou o que os atores de ‘Bridgerton’ faziam durante seu tempo livre entre as filmagens, aqui está toda a evidência.

Bridgerton O elenco da série tem feito seus fãs rirem muito com seus vídeos (Netflix)

Durante as filmagens da terceira temporada da série, várias estrelas do show se divertiram recriando algumas das danças mais populares do TikTok no set, mas o mágico foi que o fizeram com os elegantes bailes de época que seus personagens interpretam na trama.

Emma Naomi, que interpreta Alice Mondrich nesta temporada, recentemente compartilhou dois vídeos no Instagram onde membros do elenco estão desfrutando desses desafios virais. No primeiro vídeo, ela aparece juntamente com Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Caleb Obediah (Lord Cho), Banita Sandhu (Miss Malhotra) e Alice Kitty Devlin (Lady Stowell). Juntos, eles participaram com entusiasmo do desafio de dança viral ‘Cuff It’ de Beyoncé.

"Nicola bebê preciosa 😍😍 bem perdida mas dando tudo". "Uff Nicola, Luke e Claudia roubaram minha atenção ❤ É que simplesmente amo eles". "Acabei de perceber Luke dançando atrás hahahahs amo ele". "Adoráveis todos haha Beyoncé aprova isso". "Senti falta desses vídeos sendo feitos", expressaram os fãs.

Outro vídeo mostra o elenco em uma tomada de cima dançando a música ‘KU LO SA - A COLORS SHOW’ de Oxlade. Apesar de se ver a montagem do set, a magia não foi perdida de forma alguma, pois todos estão incríveis em seus trajes de época.

Em outro vídeo, Florence Hunt, que interpreta Hyacinth Bridgerton na série, compartilhou um tributo especial do elenco dançando ‘Shake It Off’ de Taylor Swift.

O TikTok mostrou vários membros do elenco sincronizando os lábios com a bem-sucedida música que originalmente apareceu em seu álbum de 2014, ‘1989′.

O vídeo começa com um momento engraçado em que Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton) e Simone Ashley (Kate) interagiam. Bailey, com um olhar sério, ficou surpreso quando Ashley deu uma grande mordida em um sanduíche e exclamou: “hey, hey, hey!” Logo em seguida, ambos trocaram de papéis entre risos. Depois, o vídeo mudou para outra cena mostrando Hunt cantando enquanto caminhava pelo corredor.