“Ela puxou minha roupa íntima”: Katy Perry é acusada de assédio sexual e não seria a primeira vez

A cantora Katy Perry está feliz, pois nesta semana anunciou seu retorno aos palcos, o que deixou seus fãs muito animados, que já aguardam ansiosamente seu retorno há três anos, quando ela se afastou. E ela retornará com uma nova música e videoclipe, que serão lançados nos dias 11 e 12 de julho, respectivamente.

‘Woman’s World’ é o single com o qual ela surpreenderá todos os fãs. Ela usou sua conta no Instagram para dar as boas notícias. Ela estava vestida com um visual futurista, usando botas biónicas e um top branco. A última vez que lançou uma música foi em 2021, para o 20º aniversário de Pokémon.

Katy se afastou por um tempo do mundo da música para se dedicar ao seu filho e também para ser jurada no programa American Idol. Agora, seu retorno, além de alegrar seus fãs, também os preocupou, pois afirmaram nos comentários da publicação que ela parecia mais magra do que o habitual.

"Outra mulher descendo pelo esgoto de Ozempic", "Nããããão, não parece nada bem 😢", "Muito magra, Katy! Pare com o Ozempic!", "Você é talentosa, senhora, não precisa estar tão magra", "Meu Deus, o que aconteceu com ela! Ela parece tão velha e cansada", "Dê um hambúrguer para ela", "Por que você está tão magra? Está tudo bem?", e "Triste vê-la assim 😢", comentaram alguns sobre seu novo visual.

No entanto, este não foi o único ódio que a estrela musical recebeu, pois também criticaram a prévia da nova música, afirmaram que não condiz com seu estilo, além de que seu tom de voz mudaria.

No entanto, como se isso não bastasse, ao mesmo tempo em que fez seu anúncio, o ator e modelo Josh Kloss denunciou que Katy o teria assediado, pois supostamente em uma festa ela puxou sua roupa íntima e expôs seus genitais para todos verem. Eles gravaram um vídeo musical juntos em 2010.

"Era a festa de aniversário de Johny Wujeck na Moonlight Roller Way. E quando a vi, nos abraçamos e ela continuava sendo minha namorada. Mas quando me virei para apresentá-la a minha amiga, ela pegou minhas calças de moletom da Adidas e minha roupa íntima e as jogou o mais longe que pôde para mostrar a alguns de seus amigos e à multidão que nos rodeava, meu pênis", escreveu em sua conta do Instagram.

Já em 2019, a apresentadora de TV Tina Kandelaki afirmou que Katy Perry também aparentemente tentou se insinuar para ela. Ela afirmou naquele ano ao jornal russo Star Hi que "uma vez fui convidada para uma festa privada com Katy Perry, onde ela, bastante bêbada, me escolheu como objeto de sua paixão. Consegui me defender, o treinamento de força não foi em vão e Katie instantaneamente encontrou uma nova vítima para beijos, abraços e danças sujas".

Não se sabe se ambos recorreram às autoridades para formalizar a denúncia de assédio contra a superestrela de 39 anos.