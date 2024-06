Clara Chía começa a gritar quando se depara com o paparazzi Jordi Martin no julgamento

Em 17 de junho, Clara Chía e Jordi Martin compareceram no Tribunal Penal 14 de Barcelona, Espanha, para o julgamento decorrente da ação por assédio movida pela jovem contra o paparazzi.

De acordo com o que o próprio repórter contou em ‘El Gordo y La Flaca’, a ação foi desconsiderada pelo juiz porque as provas apresentadas não demonstraram que ele foi assediado ou que poderia ter sofrido dano psicológico.

O promotor enfatizou que a dezena de reportagens apresentadas por Clara Chía para provar que sofreu danos psicológicos de minha parte, em apenas três ou quatro ela aparecia e nunca estava sozinha, mas acompanhada de seu parceiro, Gerard Piqué, que não pode ser mais público", relatou Jordi Martin.

Jordi Martin foi liberado sem acusações, mas Clara Chía tentou dar um último show

“Saí livre das acusações e suas demandas foram invalidadas”, afirmou Jordi Martin no ‘El Gordo y La Flaca’, além disso, compartilhou que Gerard Piqué entrou em contato com ele para chegar a um acordo e evitar ir a julgamento, no entanto, ele estava certo de sua inocência.

Durante a entrevista, o paparazzi também aproveitou para contar uma anedota que ocorreu durante o julgamento, que durou cinco horas. Após três horas de ter começado, ele pediu permissão ao juiz para ir ao banheiro.

Como Clara Chía pediu para não coincidir com Jordi Martin, ambos entravam e saíam por portas diferentes, então ela não acreditava que iria encontrá-lo, mas ao ir ao banheiro, ela saiu de outro lugar e começou a gritar.

"Oh, mas o que faz Jordi aqui? Terror, terror! Estou com medo!", foi o que gritou a namorada de Piqué e fez com que os policiais chegassem imediatamente onde estavam, o que ele achou exagerado, pois o juiz havia dado permissão para ela ir ao banheiro.

Além disso, Jordi Martin revelou que Clara Chía o acusou de ter conspirado com Shakira para tornar a vida dela impossível: “Shakira terá coisas mais importantes para fazer do que se unir a mim para atacar esta senhorita”.