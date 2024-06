Carlinhos Mendigo deve cumprir prisão por não pagamento de pensão alimentícia em Guarulhos

Com uma dívida total de pensão alimentícia de quase R$ 250 mil, o humorista Carlinhos Mendigo ficará preso por 30 dias, por decisão do Tribunal de Justiça, e ele deve cumprir a pena no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo.

ANÚNCIO

Nesta quarta-feira, Carlinhos, cujo nome verdadeiro é Carlos Alberto da Silva, passou por audiência de custódia e mais uma vez se recusou a pagar a pensão devida ao filho, fruto de um relacionamento com a ex-bailarina Aline Hauck.

Carlinhos foi preso na terça-feira por uma equipe de investigadores que montaram uma campana para encontrar o humorista, que estava foragido há seis meses. Ele foi preso na Avenida Nove de Julho, na região dos Jardins, por volta das 12h, quando saia de carro.

Durante as investigações para realizar a prisão, a polícia descobriu que o humorista estava se escondendo em quatro apartamentos diferentes, cedidos por amigos, que ele não ficava muito tempo no mesmo local para tornar sua localização mais difícil e costumava sair de casa somente de noite. Uma denúncia anônima levou a polícia à região dos Jardins, em São Paulo.

Agora, mesmo que ele pague o valor da pensão, caberá à Justiça decidir se ele será solto ou continuará a cumprir a prisão de 30 dias.

Carlos Alberto da Silva ficou conhecido pelo seu personagem mais famoso, Carlinhos Mendigo, durante o tempo em que trabalhou no programa Pânico, entre 2003 e 2007. Entre seus quadros mais famosos, está o “Vô, Num vô”, com Mano Quietinho, personagem de Vinícius Vieira, mas também fez outros personagens que ficaram conhecidos, como o Silvio Santos Reptiliano, Sérgio Malandro, Merchan Neves e o Presidente Molusco.

Após sair do Pânico, Carlinhos se apresentou no programa de Tom Cavalcante e também fez parte da primeira temporada do reality “A Fazenda”.