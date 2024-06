A princesa Leonor dedica algumas palavras aos seus pais e a rainha Letizia rouba o espetáculo

Hoje se celebram 10 anos da proclamação de Felipe IV como rei da Espanha, e de Letizia Ortiz, como rainha consorte, depois que seu pai, o rei Juan Carlos I, abdicou na época. Por isso, nesta quarta-feira, 19 de junho, no contexto da comemoração, a princesa Leonor e a infanta Sofia quebraram o protocolo para dedicar algumas palavras emocionantes aos seus pais, mas aparentemente essas palavras não foram bem recebidas pela rainha.

As herdeiras ao trono espanhol se manifestaram durante o almoço especial que foi realizado no Palácio Real de Madrid e expressaram: "Nós também temos algo a dizer hoje. Obrigado por nos acompanharem para lembrar que, nestes 10 anos, aprendemos de nossos pais o que significa o compromisso que os quatro temos com todos os espanhóis. (...) Por nossos pais, porque desde que nascemos, eles nos ensinaram o valor desta instituição, a coroa; sua utilidade e seu propósito de servir a todos. Mamãe, papai, obrigado!".

Claro, os aplausos irromperam na sala enquanto o rei estava incrédulo com o que suas filhas haviam feito, ao mesmo tempo em que se sentia orgulhoso. Leonor e Sofía, de 18 e 17 anos, respectivamente, aproximaram-se da rainha para beijá-la e depois fizeram o mesmo com o rei, mas a atitude de Letizia não passou despercebida.

Ela tinha uma expressão de desgosto, e seus aplausos foram lentos e forçados. As meninas ao beijá-la foram bastante frias, assim como os gestos de sua mãe; enquanto seu pai exibiu seu sorriso esplêndido.

Os espanhóis notaram: "A cara do rei quase a chorar de emoção! A rainha parece não muito emocionada", "Por que Letizia é sempre tão fria com suas filhas?", "Ela sempre foi perfeccionista", foram alguns dos comentários deixados em várias redes sociais, apesar de ter sido a própria rainha quem pediu um pouco de silêncio para ouvir suas filhas ao tocar a taça com a colher, então ela estaria ciente da mensagem, enquanto foi uma mera surpresa para o rei.

No entanto, ele também a surpreendeu e dedicou parte de seu discurso a ela: “Durante todo esse tempo, contei com o grande apoio da rainha. Com vontade, dedicação e sensibilidade, sua atividade institucional tem contribuído enormemente para dar visibilidade e atenção às necessidades das pessoas, especialmente as mais vulneráveis”, publicou o jornal Diez Minutos da Espanha.