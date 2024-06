“Veste-se como uma mulher”, criticam: North West completa 11 anos e seus looks geram rejeição nas redes

Os looks de North West pelos quais dizem que não se veste de acordo com sua idade |

Recentemente, a família de Kim Kardashian e Kanye West comemorou a chegada de sua filha, North West, que completou 11 anos de idade. A primogênita tem sido uma das mais perseguidas pelos paparazzi desde seu nascimento, pois herdou a veia controversa de seu pai.

Um dos seus escândalos mais recentes foi posar com incrustações de diamantes que colocou nos dentes, ao mesmo tempo em que seu pai também colocou um jogo completo de dentadura postiça de titânio. No entanto, também tem usado a influência de seus pais para situações positivas, como sua estreia na música em tenra idade.

Os visuais de North West pelos quais dizem que ela não se veste de acordo com a sua idade

No entanto, o aniversário de North West deu aos internautas a oportunidade de debater o quanto é saudável que as crianças se vestam como adultos, desenvolvendo seu próprio estilo ou imitando as tendências que veem na rua, internet, televisão ou em seus próprios pais.

Ela é uma fiel representação disso, pois desde os primeiros anos de vida se destacou por seus trajes elaborados, extravagantes, chamativos e até modernos.

Há algumas semanas, Kim Kardashian apontou que sua filha é "como a nova Joan Rivers", apresentadora que ficou famosa por fazer duras críticas e piadas sobre os trajes das celebridades. "Tudo o que North quer fazer é julgar as roupas das pessoas. Ela adora criticar", disse em seu reality show, provando que tem paixão pela moda.

Entre todos os seus irmãos, que incluem Chicago de seis anos, assim como Saint, de oito anos, e Psalm, de quatro, ela é a que tem esta veia estilística mais marcada.

"Só é uma menina que está brincando de ser adulta", "Ela está pulando etapas antes do tempo", "Roubaram a inocência dela com pura frivolidade", "Nessa idade, alguém deveria estar prestando atenção em brincar e se divertir, e não no que está vestindo"; disseram os internautas.