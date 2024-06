Tragédia no RS: Patrícia Poeta luta pelos atingidos pelas enchentes

Patrícia Poeta não esquece tragédia climática no Rio Grande do Sul e reúne famosos em prol dos atingidos pelas enchentes

Os desastres naturais que aconteceram no Rio Grande do Sul ainda mexem com Patrícia Poeta, que chegou a apresentar o Encontro diretamente do estado. Agora, a famosa promoveu um encontro solidário com os amigos para ajudar os moradores da região.

ANÚNCIO

“Sou filha daquele chão. Jamais vou deixar de estar e ajudar os meus”, afirmou Patrícia Poeta, que é natural da cidade de São Jerônimo do Sul (RS).

O encontro ‘Levanta Rio Grande’ aconteceu na noite da última segunda-feira, 17 de junho, e foi transmitido pelo canal fechado Futura e pelo Youtube. Além da apresentadora da Globo, amigos famosos, como artistas, apresentadores e influencers estiveram lá em prol das famílias vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul.

A iniciativa recebeu doações durante a programação e seguiu aceitando contribuição para a causa na terça-feira, dia 18.

Roberta Miranda e Catia Fonseca participam de evento solidário feito por Patrícia Poeta (Divulgação)

Entre as celebridades presentes estavam as apresentadoras Catia Fonseca (Band) e Luciana Gimenez (RedeTV!), as cantoras Luiza Possi, Paula Lima, Roberta Miranda, Wanessa Camargo, os cantores Latino, Maurício Manieri, Tierry, as duplas Anderson e Matheus, Cleber e Cauan.

“Não podemos esquecer que o povo do Rio Grande do Sul ainda precisa de nossa ajuda, pois a grande maioria ainda está desalojada e desabrigada”, afirmou a apresentadora Catia Fonseca.

O Encontro no Rio Grande do Sul

Durante a tragédia climática no Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta fez uma cobertura especial direto da sua cidade natal e da capital do estado. Na época, a famosa fez um grande apelo aos seus seguidores nas redes sociais.

ANÚNCIO

“Fico de coração partido ao andar pelo meu Rio Grande. De verdade, nunca imaginei que fosse ficar assim”, lamentou a famosa no Instagram.

Patrícia Poeta disse aos fãs que as equipes de salvamento trabalhavam no limite: “Eles não param nunca. Eles são verdadeiros heróis. Toda a população está empenhada dia e noite nos resgates”.