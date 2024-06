O filme de Fórmula 1 estrelado por Brad Pitt já tem data de estreia

O ambicioso filme sobre a Fórmula 1 com Brad Pitt à frente já anunciou sua data de lançamento. O projeto, com um orçamento de cerca de $300 milhões de dólares, tem gerado muita expectativa, pois também contou com a participação de seus protagonistas em eventos de renome, como os Grandes Prêmios de Fórmula 1 do ano passado, incluindo o de Silverstone.

O filme é uma produção original da Apple Original Films e será distribuído pela Warner Bros. Para capturar de forma autêntica o que acontece nos boxes, pistas e garagens, Pitt e sua equipe até mesmo compareceram a várias premiações e foram vistos gravando ao lado de figuras do esporte a motor.

Quando será lançado o filme de Brad Pitt sobre a Fórmula 1?

O filme, que ainda não tem nome, acaba de confirmar a sua data de lançamento nos cinemas: 25 de junho do próximo ano. O filme de Fórmula 1 será dirigido por Joseph Kosinski, responsável pelo aclamado Top Gun: Maverick, e estará disponível nos mercados internacionais e no formato IMAX. Para os Estados Unidos, a data será dois dias depois, em 27 de junho de 2025.

Os poucos detalhes que se conhecem sobre o filme é que gira em torno de Sonny Hayes (Brad Pitt), um ex-piloto de Fórmula 1 dos anos 90 que sofreu um grave acidente e foi obrigado a competir em categorias inferiores. Já afastado da principal categoria do automobilismo, um dia o dono de uma equipe de F1, interpretado por Javier Bardem, persuade Hayes a retornar à categoria e atuar como mentor de um jovem prodígio, Joshua Pierce (interpretado por Damson Idris), na equipe Apex GP.

Outro dos atrativos do filme é que conta com a vasta e importante experiência neste campo de Lewis Hamilton. O heptacampeão mundial atua como produtor e consultor do filme e há rumores de que possa até fazer uma breve aparição nele.

Descrito como “um marco para o esporte e o cinema”, foi filmado em tempo real durante os Grandes Prêmios ao redor do mundo e contou com a participação da comunidade da F1, incluindo as 10 equipes, os pilotos, a FIA e os promotores da corrida.