O Egito previu ‘Os Simpsons’? Arqueólogos descobrem uma ‘Marge’ com 3.500 anos de idade

Como muitos já sabem, Marge Simpson é um dos personagens mais icônicos da televisão e, é claro, de ‘Os Simpsons’, série animada criada por Matt Groening em 1989 e que até hoje continua transmitindo episódios. Com seu inconfundível cabelo azul e uma voz que denota paciência eterna, Marge tem acompanhado a família Simpson por décadas. E ao longo das temporadas, ela tem sido uma das personagens mais queridas dessa trama.

As referências a ela são abundantes, mas poucas saídas da vida real. E agora, uma descoberta deixou os arqueólogos perplexos, que encontraram um sarcófago idêntico à matriarca da família amarela da TV.

Imagem: FOX Nancy Mackenzie, a voz de Marge em Os Simpsons, morre

O Egito previu Os Simpsons?

As semelhanças entre a ficção e a realidade são coisas do dia a dia, mas esta realmente é surpreendente. Uma equipe de arqueólogos em Minya, Egito, liderada por Mostafa Waziry, Secretário Geral do Conselho Supremo de Antiguidades, descobriu um sarcófago que remonta a 3.500 anos atrás e que tem uma semelhança surpreendente com Marge Simpson, de acordo com o relatório do The Egyptian Gazette.

Esta descoberta foi feita em outubro de 2023, em uma antiga necrópole destinada a altos funcionários e sacerdotes do Império Novo, e pertence a Tadi Ist, filha do Sumo Sacerdote de Djehouti em Ashmunein. O sarcófago, por sua vez, está decorado com imagens que lembram o Livro dos Mortos, mostrando uma figura feminina com pele amarela, vestindo verde e um adorno azul que lembra o famoso penteado de Marge Simpson.

Claramente, a descoberta gerou entusiasmo tanto na comunidade científica quanto no público em geral, levando a especulações e teorias sobre a possibilidade de que Matt Groening, criador de ‘Os Simpsons’, seja um viajante do tempo. E é claro que essa curiosa coincidência reavivou o interesse nos laços entre a arte antiga e a cultura moderna, com usuários em redes sociais propondo todo tipo de explicações e comentários divertidos.

Ao lado do sarcófago de Tadi Ist, a expedição também encontrou outro sarcófago da mesma época, amuletos, vasos canópicos e milhares de shabtis, pequenas figuras destinadas a servir os mortos no além. Além disso, foi descoberto um papiro que poderia conter textos significativos do Livro dos Mortos, adicionando ainda mais valor à descoberta.

No entanto, esta descoberta incrível é apenas uma entre muitas, com as missões arqueológicas mais ativas do que nunca. Embora ainda haja mais segredos a serem revelados sobre essas relíquias antigas, é certo que, por enquanto, a internet terá muito sobre o que falar.