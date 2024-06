Harry e Meghan estão tentando recompor relações com Kate Middleton

Um novo relatório afirmou que Harry e Meghan teriam tentado fazer as pazes com Kate Middleton. Segundo uma fonte, os duques de Sussex teriam entrado em contato com a princesa de Gales antes da cerimônia de Trooping the Colour, onde Middleton fez sua triunfante reaparição diante do público britânico, e teriam “oferecido um ramo de oliveira” em uma “tentativa desesperada de encerrar a disputa”.

ANÚNCIO

No último fim de semana, a princesa de Gales encantou a todos com sua participação no Trooping the Colour (ou King's Birthday Parade), o histórico desfile militar que celebra anualmente o aniversário (não de nascimento) do rei. O evento foi a primeira aparição pública de Middleton neste ano, após muitas especulações sobre sua saúde após revelar seu diagnóstico de câncer.

O que dizem os novos relatórios sobre uma reconciliação?

Uma fonte assegurou à Closer que "Meghan quer desesperadamente parecer a pessoa mais madura e acabar com esta disputa entre elas - parecer uma espécie de salvadora real só poderia beneficiar sua imagem".

A fonte acrescentou que, apesar da briga, Meghan e Harry têm seu "coração com Kate", por sua difícil situação com o câncer e o tratamento de quimioterapia. "Meghan deixou claro que gostaria de superar todas essas bobagens e encontrar uma maneira de fazer as pazes pelo bem de todos. Ela está pronta para deixar de lado a raiva e o ressentimento. Claro, realmente não depende dela e de Harry, tudo o que podem fazer é continuar estendendo a mão e oferecendo ramos de oliveira".

Reparar o relacionamento seria um “enorme alívio” para os de Sussex, que já estão separados da família britânica há anos devido a várias diferenças entre Harry e seu pai, o rei Charles III, e seu irmão, o príncipe William. Tanto o monarca quanto o futuro rei sentem algum ressentimento pelos detalhes revelados por Harry em seu livro autobiográfico, ‘Spare’, enquanto Harry acusa sua família de tê-lo abandonado ao proteger seus filhos e Meghan dos ataques e assédios que sofreram na Inglaterra, principalmente por parte da mídia britânica.