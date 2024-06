Estreia da temporada 2 de ‘House Of The Dragon’ não supera o lançamento de 2022, mas quebra recordes no Max

Emma D'Arcy na série 'House of the Dragon' |

A esperada estreia de ‘House Of The Dragon’ tornou-se o tema de conversa nas redes sociais, devido à longa espera entre a primeira temporada e aos eventos ocorridos no episódio intitulado ‘a son for son’.

Um relatório da Warner Bros. Discovery indica que o primeiro episódio capturou a atenção de 7,8 milhões de espectadores em sua estreia neste domingo, 16 de junho.

Apesar dos números positivos, a cifra está longe dos 10 milhões de espectadores que o primeiro episódio da primeira temporada lançada em 2022 obteve.

Apesar da queda, de acordo com a Warner Bros Discovery, o episódio levou Max ao seu maior dia de transmissão. Isso pode ser explicado, pelo menos em parte, pelo fato de que a segunda temporada de ‘House of the Dragon’ foi a maior estreia do serviço desde o seu lançamento na Europa em maio, conforme aponta o Variety.

A empresa de mídia também destacou que esta foi a maior estreia da temporada 2 que qualquer um dos streamers da empresa conseguiu na Europa, o que era de se esperar, já que a HBO Max é geralmente mais popular que o Discovery+ e seus antecessores agora extintos, HBO Go e HBO Now.

Expectativas de ‘House Of The Dragon’

A produção de ‘House of The Dragon’ enfrenta o enorme desafio de se aproximar da audiência alcançada por ‘Game Of Thrones’ durante suas últimas temporadas. Ou seja, ter uma audiência média de mais de 35 milhões de espectadores.

É por isso que a série tem um orçamento milionário por episódio de US$ 20 milhões, um valor que não inclui as altas somas de investimento em marketing que essas produções têm.

No entanto, manter os 9-10 milhões de espectadores por episódio garante a sua continuidade até o final da história, que é baseada no livro de George R.R. Martin, chamado ‘Fogo e Sangue’, que faz parte de todo o universo de ‘Game of Thrones’.