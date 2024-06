Estes são os filmes e séries com os quais a Netflix planeja encerrar junho com ‘chave de ouro’

A emoção está no ar enquanto a Netflix se prepara para encerrar junho com chave de ouro, apresentando uma impressionante seleção de estreias de séries e filmes. A plataforma de streaming mais importante preparou um catálogo que promete nos manter à beira de nossos assentos, com uma mistura de gêneros que vão desde o drama e a comédia até o thriller e a ficção científica.

ANÚNCIO

Para alguns, a continuação de suas séries favoritas gerou altas expectativas, enquanto outros aguardam ansiosamente a chegada de novos conteúdos ou de filmes clássicos que desejam ter disponíveis com um clique.

Quais séries e filmes chegarão à Netflix no final do mês?

Séries

O amor é cego: Brasil (19 de junho)

Estreias Séries e filmes que chegarão à plataforma em final de junho (Netflix)

A versão brasileira do bem-sucedido reality show de encontros ‘Love Is Blind’ tem sido um grande sucesso na plataforma. Este programa testa a premissa de que o verdadeiro amor transcende as aparências físicas e as primeiras impressões. A versão brasileira mantém a essência do formato original, mas adiciona seu próprio sabor local, com um elenco carismático e cheio de personalidades vibrantes que refletem a diversidade e a energia do Brasil.

O jogo das vítimas, Temporada 2 (21 de junho)

Uma série dramática de crimes de Taiwan que tem sido muito bem-sucedida na plataforma de streaming. Lançada em 2020, a série é composta por oito episódios, com uma duração média de 62 minutos cada, e agora novos episódios estão chegando à plataforma. Sem dúvida, a espera tem gerado muitas expectativas na audiência.

Aquela Série dos Anos 90: Parte 2 (27 de junho)

ANÚNCIO

Estreias Séries e filmes que chegarão à plataforma em final de junho (Netflix)

Este spin off de That’s 70 Show tem causado sensação na Netflix pela nostalgia que evoca. Já se passaram 15 anos e agora estamos em 1995, então a história se concentra em Leia, a filha de Eric e Donna, e sua visita à casa dos avós durante o verão. Nesta segunda temporada, Leia e Jay (filho de Jackie e Kelso) estão animados para se reunir após nove meses separados. Os primeiros oito episódios serão lançados na quinta-feira, 27 de junho, e outros oito serão lançados na quinta-feira, 24 de outubro.

Òlòtūré: A Jornada (28 de junho)

Esta série trata de uma jovem jornalista que se faz passar por trabalhadora sexual na Nigéria para expor a corrupção e luta por sua vida enquanto tenta chegar à Europa.

Onda gigante (28 de junho)

Em 28 de junho de 2024, a Netflix lançará "Déferlante", uma minissérie coreana de 12 episódios que explora as lutas de poder entre o Primeiro Ministro e o Vice-Primeiro Ministro da Coreia do Sul. Dirigida por Kim Yong-wan e escrita por Park Kyung-su, a série promete intriga política e drama humano, atraindo fãs de thrillers políticos como "House of Cards" e "Designated Survivor".

Documentários

Barbie Negra (19 de junho)

Estreias Séries e filmes que chegarão à plataforma em final de junho (Netflix)

De acordo com a sinopse oficial, este documentário conta a história inédita da primeira Barbie negra e o papel decisivo que três mulheres pioneiras da Mattel tiveram na criação de uma boneca semelhante a elas.

Irmãos por acidente (20 de junho)

Neste intrigante documentário, dois pares de gêmeos idênticos, trocados ao nascer na Colômbia, exploram sua complexa história e descobrem suas identidades recém-descobertas.

Filmes

Um assunto familiar (28 de junho)

Estreias Séries e filmes que chegarão à plataforma em final de junho (Netflix)

Uma comédia romântica estrelada por Nicole Kidman, Zac Efron, Joey King, Liza Koshy e Kathy Bates. O filme promete explorar de forma divertida e emocionante as complexidades do amor, sexo e identidade através da história de uma jovem que se vê envolvida em um romance inesperado.