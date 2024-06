Especialista em leitura labial revela conversas entre a realeza durante o Trooping the Colour

Uma especialista em leitura labial revelou conversas entre os membros da realeza durante o Trooping the Colour, evento que celebra o aniversário do monarca britânico. O foco esteve em Kate Middleton, marcando sua primeira aparição pública após um diagnóstico de câncer. Com o auxílio da especialista Gaby Lane, o jornal britânico The Sun desvendou alguns dos diálogos.

ANÚNCIO

Enquanto a Força Aérea fazia suas acrobacias no céu, Kate Middleton comentou: “Eles todos se dispersaram.” Seu filho mais novo, Louis, exclamou: “Papai, papai, olhe todas essas cores!”, ao que William respondeu simplesmente: “Sim!” Após o fim da exibição, Charles e Camilla acenaram para a multidão, e Kate reforçou: “Há muitas pessoas!” O rei Charles III, de 75 anos, concordou: “Sim!”

Gaby Lane também capturou um momento carinhoso entre Louis e sua irmã Charlotte, quando ela lhe disse para “abaixar as mãos” durante o hino nacional. George, de 10 anos, parecia ansioso para chamar a atenção de Kate: “Olhe para lá, mamãe.”

A linguagem corporal de William e Kate

A especialista em comunicação Judi James analisou a linguagem corporal do casal e destacou um momento de recompensa mútua: “O sinal de recompensa mútua mais comovente veio de William e Kate quando seus olhares finalmente se encontraram,” disse James. “As rugas nos olhos de William e os músculos enrugados ao redor de seus lábios mostravam seu orgulho interior e possível alívio por ter sua linda esposa ao lado dele novamente.”

O Trooping the Colour é um evento militar que ocorre todo mês de junho desde o século 17 para celebrar o aniversário “oficial” do soberano britânico, mesmo que o monarca tenha nascido em outro mês. Charles, por exemplo, nasceu em 14 de novembro, mas ganha uma festa antecipada (ou atrasada) em junho. A cerimônia é grandiosa, com desfiles, revista de tropas e participação da Força Aérea.

Kate Middleton emocionou os fãs com sua presença, a primeira desde que revelou seu câncer. Em um comunicado, Kate falou sobre sua condição: “Estou fazendo bons progressos, mas quem está passando por quimioterapia sabe que existem dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraca e cansada, e precisa descansar. Mas nos dias bons, quando se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo.”

Ela explicou que seu tratamento continua e durará mais alguns meses. “Nos dias em que me sinto bem, é uma alegria me envolver com a vida escolar das crianças, investir tempo em coisas que me dão energia e positividade, e começar a fazer um pouco de trabalho de casa,” disse Kate. “Estou aprendendo a ser paciente, principalmente com a incerteza, aproveitando cada dia como vem, ouvindo meu corpo e permitindo-me tirar o tempo necessário para me curar.”