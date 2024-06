Celine Dion, muito emocionada, participa da estreia de seu documentário ‘I Am: Celine Dion’

Desde que Céline Dion anunciou que estava sofrendo de uma rara doença neurológica, seus seguidores têm acompanhado de perto sua evolução. Diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, uma condição que afeta uma pessoa em um milhão e que impede o controle muscular e aumenta a sensibilidade a estímulos externos, a cantora tem enfrentado um desafio monumental.

Este síndrome também afetou suas cordas vocais, dificultando sua capacidade de cantar, o que foi particularmente traumático para a intérprete de ‘My Heart Will Go On’. No entanto, após anos de tratamento, Céline Dion mostrou uma notável recuperação e decidiu compartilhar sua experiência por meio do documentário ‘I Am: Celine Dion’, produzido pela Prime Video.

‘I Am: Celine Dion’ estreia com a presença dela

A estreia do documentário ocorreu em Nova York, onde a cantora encantou a todos com sua presença. No evento, Céline Dion apareceu com um visual que atraiu todos os olhares. Optou por um conjunto acetinado que consistia em uma blusa branca com laço no pescoço e uma saia longa reta, estilizada com um cinto com detalhes pretos no quadril.

O documentário revela o impacto profundo da doença tanto física quanto emocionalmente em Dion. A cantora se abre com sinceridade para seus fãs, compartilhando os desafios e a dor que enfrentou desde seu diagnóstico. "Não estava pronta para falar. Agora estou", comentou Dion em um momento emocionante do documentário.

Durante o evento, a cantora expressou sua gratidão aos seus fãs pelo apoio incondicional que tem recebido. "Meus fãs me deram mais amor do que qualquer artista poderia esperar. Estou muito agradecida", afirmou, recebendo uma ovação de pé do público presente.

Céline Dion não será facilmente derrotada

A aparição de Céline no documentário também mostrou sua determinação e força, pois ela demonstrou estar recuperando a habilidade de suas cordas vocais. Em um momento particularmente emocionante, ela brincou com as repórteres levantando pesos com um microfone, destacando o rigoroso regime de exercícios que segue para lidar com sua condição.

Céline Dion deixou claro que sua batalha contra a síndrome da pessoa rígida não a deterá. Em uma recente entrevista, ela expressou sua firme intenção de retornar aos palcos, “mesmo que tenha que engatinhar”. Sua resiliência e espírito indomável continuam inspirando milhões de pessoas ao redor do mundo.