Atores infantis da Nickelodeon que sofreram abusos

A cantora Ariana Grande recentemente se pronunciou, pela primeira vez, sobre os abusos infantis nos programas da Nickelodeon, e embora não tenha descrito detalhes sobre alguma experiência, ela admitiu que atualmente, quando assiste a alguns episódios, fica chateada ao lembrar das coisas que a fizeram dizer e fazer.

"Ao lembrar de alguns dos vídeos, penso: 'Caramba, sério mesmo? Droga...' Acho que estou chateada, sim", lembrou em uma entrevista ao podcast 'Podcrushed', a três do documentário 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV', no qual várias ex-estrelas infantis falam sobre os abusos dos quais foram vítimas, incluindo Drake Bell.

No documentário citado, falam sobre os abusos de vários produtores, incluindo Dan Schneider.

Nickelodeon, abusos e atores infantis

São várias as ex-estrelas infantis da Nickelodeon que tiveram a coragem de falar sobre os abusos dos quais foram vítimas. A seguir, apresentamos vários desses atores e atrizes:

-Drake Bell: No documentário 'Quiet on set: The Dark Side of Kids TV', Drake Bell disse que quando tinha 15 anos, o treinador de diálogo da Nickelodeon na época, Brian Peck, o abusou sexualmente. Ele contou que se tornaram amigos e que em uma ocasião, ele ficou para dormir na casa dele, onde foi abusado.

-Jennette McCurdy: A ex-coestrela da série 'iCarly' contou em seu livro 'Estou feliz que minha mãe tenha morrido' que ela só se tornou atriz porque sua mãe queria que ela fosse. Era o sonho frustrado da mulher, que a obrigava a seguir rigorosos regimes alimentares e se pesar até cinco vezes por dia. Sua mãe, que morreu de câncer, tinha controle sobre seus e-mails, diários e finanças.

-Alexa Nikolas: nas suas redes sociais, fez públicas suas denúncias como atriz infantil que sofreu abuso na Nickelodeon. Ela expôs que chegou a filmar cenas sugestivas, mas mesmo expressando sua discordância, era ignorada e obrigada a gravar. Ela afirmou que chegou a um ponto, no final da segunda temporada de 'Zoey 101', em que não conseguia ir ao set sem chorar. Ela disse que sua autoestima foi "danificada" e por isso protestou várias vezes contra o canal, em defesa de outros atores infantis que, segundo ela, podem estar sofrendo os mesmos abusos.

-Angelique Bates: trabalhou na série 'All That'. Ela denunciou que sua mãe a maltratava no set de forma física e mental, mas ninguém a defendia. Em 1996, chamaram os Serviços de Proteção à Criança, mas não fizeram nada e a obrigaram a ficar calada.

-Amanda Bynes: era uma das atrizes infantis da Nickelodeon. Aos 13 anos, ela já era protagonista de ‘The Amanda Show’. Ela relatou que o produtor Dan Schneider lhe pedia massagens, e ele também tem acusações de mostrar conteúdo adulto através de seu computador. Muitos membros do elenco notaram a proximidade entre ele e Amanda, que costumava sentar ao lado dele e abraçá-lo.

-Matthew Underwood: Famoso por seu papel no sucesso da Nickelodeon dos anos 2000, Zoey 101, contou que aos 12 anos foi abusado sexualmente pelo padrasto de seu melhor amigo e, aos 19 anos, sofreu abuso sexual por seu agente na época. “Quando eu tinha 19 anos, fui assediado sexualmente e depois agredido por meu agente naquela época, que havia passado um tempo decente construindo confiança comigo como amigo e mentor... Minha confiança foi traída e minha autoimagem foi esmagada. Eu o denunciei à agência e desde então ele foi demitido, embora ainda esteja ativo na indústria. Essa experiência provocou minha saída de Los Angeles e encerrou minha busca pela atuação”, disse.