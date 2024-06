Aos 56 anos, Julia Roberts mudou seu visual e rejuvenesceu 20 anos com apenas dois passos

Julia Roberts é uma das atrizes mais importantes de Hollywood e foi considerada a mulher mais lucrativa do ano pelos distribuidores americanos, graças aos sucessos de ‘Notting Hill’ e ‘Noiva em fuga’, mantendo a liderança feminina por dez anos.

Com 56 anos, continua sendo uma das mulheres mais bonitas e elegantes da indústria cinematográfica, além de ter um talento inquestionável para adicionar um toque de modernidade à sua imagem.

Recentemente, a atriz mudou de visual apostando em uma nova cor de cabelo, um tom super claro ideal para esta temporada de sol dos EUA, deixando para trás seu característico tom vermelho outonal.

Acontece que o loiro escolhido pela protagonista de ‘Pretty Woman’ é atualmente a cor mais procurada nos salões de beleza, especialmente a partir dos 50 anos, pois ilumina o rosto, suaviza as características e disfarça as rugas, algo que é difícil de conseguir com tons escuros, que tendem a endurecer os traços e, portanto, aumentar a idade.

Um look arriscado com loiro mel

Roberts arriscou com um loiro com um toque sutil de mel que causou grande agitação em sua última aparição pública. A estrela de Hollywood compareceu há alguns dias a um evento de angariação de fundos em Los Angeles, organizado por Joe Biden, conforme relata o portal Woman.

Na foto que ela postou no Instagram, a atriz posava ao lado do atual presidente dos Estados Unidos, o ex-presidente Barack Obama e George Clooney, exibindo um novo corte e cor de cabelo em loiro mel.

O loiro mel é um tom brilhante e quente que traz luminosidade ao seu rosto e a faz parecer muito mais jovem.

No que diz respeito ao corte de cabelo, Julia Roberts optou por um ‘long bob’ com ondas que davam movimento e textura ao seu cabelo.

Cuidados com o cabelo aos 50 anos

De acordo com os especialistas, ao atingir os 50 anos, é preciso ter muito cuidado ao escolher a cor e aplicá-la para não danificar o cabelo, que já está passando por esse processo de enfraquecimento natural do envelhecimento.

O colorista Kadi Lee, do salão de beleza Highbrow Hippie, compartilhou algumas dicas em sua conta do Instagram para evitar danos no cabelo.

"As mudanças drásticas de cor podem ser bastante estressantes para um colorista, mas ao longo dos anos desenvolvi uma abordagem tranquila e metódica que me proporciona o resultado natural e realista que preciso, mantendo o cabelo forte e saudável."

O conselho mais importante, de acordo com o especialista: “faça com cuidado e em várias sessões. Não se deixe pressionar pelas fotos drásticas e pouco realistas do antes e depois no Instagram. Essas fotos não refletem as dezenas de horas de trabalho, e muitas vezes são muito editadas. Na vida real, as coisas levam tempo. Visualize realmente o seu resultado final e, devagar e deliberadamente, trace o seu caminho até lá”.