Amizade em crise? Meghan Markle estaria mirando para Victoria Beckham e suspeitando dela

Em tempos anteriores, os Beckham, David e Victoria, pareciam estar construindo uma amizade sólida com o príncipe Harry e Meghan Markle. No entanto, rumores recentes indicam que essa relação se deteriorou significativamente, e tudo indica que Meghan Markle poderia estar por trás do afastamento.

Os detalhes secretos por trás do distanciamento

Nesse sentido, a imprensa inglesa, sempre atualizada com os escândalos, sugere que a antiga atriz de Suits foi a instigadora desse distanciamento entre ambos os casais.

O casal foi pego em especulações WPA Pool / Getty Images / AP (Ben Stansall/WPA Pool / Getty Images / AP)

A relação entre David Beckham e o príncipe Harry não é muito nova. David, estrela do futebol mundial, conhecia Harry há vários anos. Quando o duque de Sussex começou seu relacionamento com Meghan Markle, os Beckham foram um dos primeiros casais a apoiar a antiga atriz após sua mudança para Londres. Chegou-se a informar que Victoria tinha emprestado seu famoso "livro negro" de cabeleireiros e estilistas favoritos da capital do Reino Unido.

Meghan suspeitava que Victoria tinha vazado as histórias

No entanto, os meios de comunicação britânicos começaram a publicar detalhes dessa proximidade, o que causou alguns atritos: "Meghan suspeitava que Victoria tinha vazado as histórias, o que levou a uma conversa telefônica tensa entre seus maridos". Embora David e Harry tenham conseguido resolver as diferenças, a relação ficou afetada.

David e Victoria Beckham estavam entre os convidados do casamento de Harry e Meghan na Capela de São Jorge, em 19 de maio de 2018. No entanto, de acordo com relatos, eles foram convidados apenas para a cerimônia e não para a recepção subsequente, um gesto que teria incomodado profundamente os Beckham, de acordo com informações do site El Nacional.

A tensão não parou por aí, durante a turnê dos duques de Sussex pela Austrália e Nova Zelândia em outubro do mesmo ano, coincidindo com os Jogos Invictus 2018 em Sydney, Harry se recusou a ver David Beckham sem dar explicações, apesar de o empresário também ter viajado para a Austrália como embaixador do evento.