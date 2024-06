A estrela de ‘A Casa do Dragão’ defende as atitudes de seu personagem

Neste domingo, 16 de junho, estreou o primeiro episódio da segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’, da HBO, e apesar de terem passado mais de 48 horas, ainda é o tema de conversa nas redes sociais.

O episódio intitulado ‘A son for son’ gerou muita controvérsia por parte dos fãs que leram o livro, que expressaram seu descontentamento com o tratamento dado à cena dos personagens Queso e Sangre no final do episódio.

Para muitos, a representação de suas ações foi "muito suave" e pouco emocionante em comparação com a brutalidade refletida no livro.

Por outro lado, alguns fãs não entenderam a reação de Helaena diante da violência que sofreu dos dois mercenários que entraram em seu quarto.

Defesa de Helaena

Após as críticas recebidas, Phia Saban, intérprete da rainha Helaena, defendeu a direção da cena final do episódio.

No podcast oficial de House Of The Dragon, a atriz disse:

“Acho que o que ele ouviu deles é que somos extremamente perigosos e somos mais do que capazes de matar todos. E você pode tornar isso fácil para você ou pode tornar isso mais difícil para você”, disse Saban sobre a reação de seu personagem diante do assassinato cometido diante de seus olhos.

“Obviamente, não há nada fácil sobre isso”, acrescentou. “Acho injusto dizer que alguém mais corajoso diria: ‘Não, você não terá nenhum dos dois’, não acho que seja uma opção, realmente não acho que seja uma opção naquele momento”.

“Na verdade, acho que é poderoso que ela seja honesta desde o início, porque acredito que isso é um exemplo do quanto está em jogo para ela. Tipo, ‘Não vou estragar isso ou não tenho escolha aqui’. É sobre salvar a vida de uma criança”.

A atriz reitera como Helaena consegue salvar a vida de sua filha, Jaehaera. Ela pega a menina enquanto os assassinos estão matando seu filho, escapa pela porta e corre através da Fortaleza Vermelha em direção a sua mãe, Alicent.

Público do primeiro episódio

‘A Casa do Dragão’ regressou à HBO e Max com 7,8 milhões de espectadores no domingo à noite, colocando a estreia da segunda temporada 22% abaixo dos 10 milhões de espectadores com os quais a série prequela de “‘Game of Thrones’ foi lançada em 2022, conforme aponta a Variety.

Apesar da queda, de acordo com a Warner Bros Discovery, o episódio levou a Max ao seu maior dia de transmissão. Isso pode ser explicado, pelo menos em parte, pelo fato de que a segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’ foi a maior estreia do serviço desde o seu lançamento na Europa em maio.