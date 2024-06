Scooter Braun, inimigo de Taylor Swift, anunciou sua aposentadoria da música após 23 anos.

Scooter Braun, um renomado empresário e produtor musical, responsável por fazer com que Taylor Swift regravasse toda a sua discografia, anunciou em 17 de junho que está se retirando da música.

ANÚNCIO

Pelo menos parcialmente, já que ele deixará de fazer música e representar estrelas, no entanto, ele permanecerá e se concentrará em seu cargo de CEO da empresa de entretenimento HYBE America.

Scooter Braun tem pensado em se aposentar há dois anos

"Na verdade, eu tinha apenas 19 anos quando comecei. Então, durante toda a minha vida adulta, desempenhei o papel de gerente artístico em plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. E por 20 anos, eu amei. Era tudo o que eu sabia", disse Scooter Braun em seu comunicado.

O empresário adquiriu a antiga gravadora Big Machine Label Group, tornando-se assim proprietário do catálogo musical de Taylor Swift, e depois vendeu as gravações originais sem lhe dar a oportunidade de comprá-las de volta, o que levou a cantora a regravar todo o seu material discográfico, as populares "versões de Taylor".

Scooter Braun detalhou que nos últimos dois anos tem pensado em se aposentar para poder passar mais tempo com seus filhos, mantendo, no entanto, seu cargo na HYBE America.

Quando um dos seus maiores clientes avisou que queria ir para outro lugar e expandir suas asas, ele viu isso como um sinal para se retirar da música: “Tínhamos passado por muitas coisas juntos na última década, mas em vez de me sentir magoado, vi como um sinal”.