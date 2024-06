Netflix: a minissérie coreana com cenas sensuais e que vai te deixar de boca aberta

As produções sul-coreanas estão ganhando muito terreno entre os assinantes da plataforma Netflix e em 2022, quando começaram a ganhar destaque, foi lançado um K-drama que foi um grande sucesso, chamado ‘Match VIP’, a história de uma mulher que busca vingança contra quem provocou o suicídio de seu marido.

Esta minissérie é estrelada por Kim Hee-seon, Lee Hyun-wook e Jung Eugene. É uma criação de Kim Jung-min e Lee Geun-young com 8 episódios que vão te fazer ficar grudado no sofá.

‘Match VIP’ oferece um olhar sobre os costumes coreanos, especialmente sobre como na sociedade coreana o casamento é visto como uma ferramenta para obter status e segurança econômica.

A vingança pela perda

A história começa com a cena chocante de um homem se suicidando, pulando do telhado do prédio onde trabalha, enquanto uma mulher tenta se comunicar com ele por telefone.

Logo se descobre que ela é sua esposa, chamada Seo Hye-seung (Kim Hee-sun), aquela que depois de perder seu marido, o executivo Kang Nam-sik (Kwon Hyuk), também vê seus bens sendo confiscados.

No entanto, Hye-seung não só perde sua vida como acomodada dona de casa do bairro de Gangnam, mas também conhece Jin Yoo-hui (Jung Eugene), com quem seu marido teve um romance.

Ao passar um ano, a protagonista continuou com sua vida, mudando-se com sua filha Mi-Jin (Kim So-Ra) para um apartamento mais barato e trabalhando como professora em uma escola secundária. Até que Rex aparece.

A agência matrimonial que oferece aos solteiros das melhores famílias encontrar o parceiro perfeito para eles. Na qual a mãe de Hye-seung pagou uma cara mensalidade para que ela se casasse novamente.

Em resumo, as críticas para esta produção foram muito boas. “Corre o risco de ser um pouco melodramática para o seu próprio bem, mas sua produção atraente e sua trama intrigante de vinganças cumprem seu propósito”, afirmou Ready Steady Cut.