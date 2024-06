Joseph Quinn revelou como está se preparando para interpretar o Tocha Humana em Quarteto Fantástico

Joseph Quinn, conhecido por seu papel como Eddie Munson em “Stranger Things”, se junta ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) para interpretar o Tocha Humana no próximo reboot de “Quarteto Fantástico”.

A notícia de sua escalação surpreendeu muitos fãs que não o viam como a escolha ideal para o papel. No entanto, de acordo com suas declarações, Quinn está determinado a provar que é o adequado para interpretar o icônico herói.

Numa recente entrevista com a GQ, Joseph compartilhou detalhes sobre sua intensa preparação para o papel. "Estou comendo coisas e levantando coisas", brincou o ator.

O seu regime de treinamento não é brincadeira; ele trabalha com um treinador pessoal que Quinn descreve como um "homem rinoceronte". Este treinador está empurrando-o até aos seus limites, garantindo que Joseph esteja na melhor forma possível para interpretar Johnny Storm, também conhecido como Tocha Humana.

Apesar de o personagem frequentemente estar coberto de chamas nos efeitos especiais, Quinn está comprometido em realizar um treinamento físico rigoroso. "Você não pode pensar. Apenas tem que fazer", acrescentou, mostrando disposição para enfrentar os desafios físicos do papel.

Expectativa pelo elenco

Além de sua preparação física, ele expressou sua emoção por trabalhar com alguns dos grandes nomes do elenco. Embora Pedro Pascal tenha dominado a maioria das manchetes, Quinn estava particularmente animado por dividir a tela com John Malkovich.

"Ele é um dos meus ídolos", confessou Quinn. Embora o papel de Malkovich no filme não tenha sido revelado, a reação de Quinn sugere que ele será uma figura importante na narrativa.

A expectativa por "Quarteto Fantástico" continua crescendo à medida que se aproxima a sua estreia, programada para 25 de julho de 2025.

Os fãs do MCU estão ansiosos para ver como Quinn trará sua própria interpretação para o Tocha, e a dedicação que ele tem mostrado até agora promete uma atuação memorável.