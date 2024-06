Isto é o que acontece se você escrever ‘Divertida Mente’ no Google e rouba os sorrisos dos fãs

O Google não quis ficar para trás com essas opções |

Não podemos negar que Divertida Mente 2 é o filme do verão, uma tendência à qual o Google também se juntou, dando um presente divertido aos seus milhares de usuários ao redor do mundo. E é que com apenas quatro dias em cartaz, teve uma das melhores arrecadações da história.

Tanto crianças quanto adultos estão animados para ver novamente as aventuras de Riley, que agora está na adolescência e enfrenta emoções mais complexas como o tédio, a ansiedade, a vergonha e a inveja, que desafiarão seu sistema de crenças e a ajudarão a se aproximar da autoaceitação.

Divertida Mente 2 | Pixar

Na verdade, El Universal aponta que o sucesso da Pixar arrecadou 62 milhões de dólares em seu primeiro dia, o que a torna o segundo melhor recorde depois de Os Incríveis 2 (2018), com 71,2 milhões.

O que acontece no Google ao pesquisar Divertida Mente?

Bem, se você também está animado com a chegada deste filme e quer saber todos os detalhes, você ficará emocionado ao ver a animação que o Google preparou ao digitar a palavra “Divertida Mente”, embora para alguns seja mais fácil encontrá-la sob o título de “Divertida Mente 2″.

Imediatamente, um botão rosa aparecerá na tela, que você terá que pressionar para que um tubo de vidro deslize até o topo da tela.

O Google personalizou suas pesquisas com Inside Out Captura de tela do Google

Se quiser mais efeitos, cada vez que pressionar o botão, esferas coloridas aparecerão, que se você já viu o primeiro filme, saberá que na verdade são memórias. Você pode pressioná-lo quantas vezes quiser, mas em dois segundos elas vão desaparecendo da tela.

Para remover a animação, basta pressionar o “x” rosa localizado no lado direito, se preferir ler sem essas divertidas distrações que personalizam sua área de trabalho de maneira muito charmosa e cativante para os fãs deste filme.