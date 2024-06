‘House of the Dragon’: a explicação dos detalhes ocultos no primeiro episódio da segunda temporada

House of the Dragon

House Of The Dragon

‘House of the Dragon’ começou neste domingo, 17 de junho com sua segunda temporada. Aqueles que esperavam um começo suave com intensidades que aumentariam à medida que os episódios seguintes avançassem, estavam enganados. A série começou sem dar espaço para especulação e desde o início mostrou tudo o que se espera do prequel de ‘Game of Thrones’.

ANÚNCIO

Esta resenha contém spoilers do primeiro episódio da segunda temporada de ‘House of the Dragon’.

As coisas terminaram muito intensas na primeira temporada. Lucerys Velaryon, filho de Rhaenyra, morreu lutando contra seu primo, Aemond Targaryen. Ambos estavam em seus dragões e o personagem de cabelo dourado, que falta o olho esquerdo, acabou matando o jovem e seu dragão nos céus.

A morte de Lucerys foi confirmada neste capítulo, que incluiu um dos primeiros vislumbres de Winterfell, lar dos Stark, onde Rhaenyra busca aliados para recuperar o Trono de Ferro, ocupado por seu irmão Aegon, filho de seu pai com sua ex-amiga, Alicent Hightower.

Grande parte do episódio abordou as estratégias de cada uma das casas, que se preparam para a inevitável guerra pelo poder em Porto Real.

Casa do Dragão: episódio 1

O capítulo tem como título ‘A son for a son’ (Um filho por um filho), o que significa que os representantes de Rhaenyra planejaram se infiltrar no castelo do rei, inicialmente para matar Aemond, a pedido de sua rainha. No entanto, ao não encontrarem esse personagem, os assassinos mataram o filho do rei, o pequeno menino Jaehaerys.

Assim as coisas terminaram e isso desencadeia a fúria de ambos os lados, que agora vão concentrar todas as suas energias em se prejudicar em uma guerra que provavelmente será devastadora.

O segundo episódio da série será no domingo, 23 de junho, na plataforma Max.