Felipe completa 10 anos como rei: o que aconteceu com seus grandes amores antes de conhecer Letizia Ortiz?

No dia 19 de junho é um dos dias mais importantes para a família real espanhola. Nesse dia, o rei Felipe VI completa 10 anos como monarca, e haverá diversas celebrações e atividades.

ANÚNCIO

Este dia promete ser muito especial não só para Felipe, mas também para a rainha Letizia, além de suas filhas Leonor e Sofía, que estarão presentes em algumas das atividades para essa data.

Este dia promete ser muito especial não só para Felipe, mas também para a rainha Letizia Handout / Spanish Royal Household via Getty Images (Handout/Spanish Royal Household via Gett)

Nesse sentido, desde que assumiu como rei, ele tem sido acompanhado por Letizia, que, apesar dos rumores ou especulações que surgiram nas redes sociais ou em alguns meios de comunicação, continuam demonstrando seu amor e cumplicidade no dia a dia.

Mas antes de se tornar monarca, teve outros relacionamentos amorosos, até o dia em que a jornalista Letizia Ortiz entrou em sua vida.

Os quatro amores do rei Felipe antes da chegada de Letizia

O primeiro romance conhecido do monarca foi com Victoria Carvajal y Hoyos. A filha dos marqueses de Isasi manteve um relacionamento amoroso com o rei quando eram adolescentes e ambos estavam na escola, de acordo com o que foi relatado pela Harper’s Bazaar.

O amor finalmente esfriou porque Felipe partiu para o Canadá para estudar o último ano do ensino médio e depois ingressar na Academia Militar de Zaragoza. Enquanto isso, ela foi estudar na universidade em Nova York e posteriormente se casou com Bruno Entrecanales, casamento no qual o então príncipe estava convidado, demonstrando que a amizade e o bom relacionamento foram mantidos. Anos depois, ela se separou do marido.

O segundo romance do atual monarca foi com Isabel Sartorius. Ele tinha 21 anos e ela 24, em um relacionamento bastante midiático.

ANÚNCIO

A jovem era formada em Ciências Políticas e filha do marquês de Mariño, o que a conectava bem com o mundo da aristocracia. No entanto, o relacionamento chegou ao fim dois anos depois, embora mantenham uma boa relação.

Isabel Sartorius Getty Images / Pablo Cuadra (Pablo Cuadra/Getty Images)

Sartorius tentou a sorte como designer de bolsas e depois com o coaching, também participando dos negócios da família.

A terceira relação conhecida de Felipe foi em Nova York com Gigi Howard. No entanto, os problemas começaram com a pressão da mídia e dos paparazzi, algo que a deixou desconfortável.

Tudo isso aumentou depois que seu telefone foi grampeado. Finalmente, naquela época, o príncipe voltou para a Espanha e ela continuou nos Estados Unidos, congelando o relacionamento.

Howard trabalhou como modelo e publicitário, para depois fundar sua própria marca de beleza: SiO

Finalmente, o último relacionamento amoroso que o monarca teve antes da chegada de Letizia Ortiz foi com Eva Sannum. A jovem norueguesa chegou à Espanha em 1997 para trabalhar como modelo e lá conheceu Felipe, iniciando com o tempo um relacionamento.

Eva Sannum UK Press via Getty Images (Antony Jones/UK Press via Getty Images)

E apesar do romance parecer estável, os problemas começaram. A rainha Sofia não parecia feliz com a ideia de que ela a sucedesse, enquanto as pesquisas afirmavam que os espanhóis não gostavam de alguns aspectos dela, como o fato de ser estrangeira ou luterana.

Até que em 2001 foi confirmado o rompimento do casal. Ela voltou para a Noruega, trabalhando na agência de comunicação mais importante de seu país, localizada em Oslo.