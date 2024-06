Ex-Pânico, Carlinhos Mendigo é preso por dívida de R$ 249 mil de pensão alimentícia

Procurado pela Justiça desde 2022 por uma dívida de R$ 246,9 mil de pensão alimentícia, o humorista Carlos Alberto da Silva, que ficou conhecido por participar do programa Pânico com o personagem Carlinhos Mendigo, foi preso nesta terça-feira, em São Paulo.

A prisão foi feita após uma força-tarefa da Justiça realizar uma varredura em vários endereços para descobrir o paradeiro do humorista. Além da pensão do filho, fruito de um relacionamento com Aline Hauck, Carlinhos Mendigo responderá por crime de homofobia e discurso de ódio contra Thammy Miranda.

Carlinhos deve passar por audiência de custódia nesta quarta-feira, quando será determinada sua transferência para um dos presídios do estado. Enquanto isso, ele será mantido preso na 2ª delegacia da Divisão de Capturas do Dope, na Capital.

Além do Pânico, onde ficou de 2003 a 2007, Carlinhos também participou do programa do Tom Cavalcanti, na Record, e da primeira temporada do Reality A Fazenda.

O humorista, além do Mendigo, fez também os personagens Silvio Santos Reptiliano, Sérgio Mallandro, Merchan Neves e Presidente Molusco, todos famosos em função da popularidade do programa na rádio e TV.