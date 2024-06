DC: Apesar do fracasso de bilheteria, a Warner Bros. pretende fazer uma série animada do Blue Beetle

Xolo Maridueña estreia no cinema com seu papel principal em 'Blue Beetle' |

O filme “Blue Beetle”, dirigido por Ángel Manuel Soto, enfrentou desafios significativos nas bilheterias devido a problemas trabalhistas em Hollywood e ao momento de transição no DCEU.

ANÚNCIO

Apesar de receber elogios por seu tom leve e a atuação de Xolo Maridueña como protagonista, não conseguiu recuperar seu modesto orçamento.

James Gunn assegurou que "Blue Beetle" é canônico dentro de sua visão do DCEU e confirmou que Xolo Maridueña voltará a interpretar Jaime Reyes em futuros projetos.

Por outro lado, a DC Studios está desenvolvendo uma série animada do Blue Beetle, com Ángel Manuel Soto e Gareth Dunnet-Alcocer como produtores executivos. Miguel Puga, conhecido pelo seu trabalho em "The Casagrandes", será o showrunner da série.

Embora a série animada esteja planejada, o elenco ainda não foi confirmado. Não há contratos ativos com os atores originais, incluindo Maridueña e outros membros do elenco do filme.

Trajetória de Gunn

James Gunn é um diretor, roteirista e produtor estadunidense nascido em 5 de agosto de 1966 em St. Louis, Missouri. Ele iniciou sua carreira no cinema escrevendo o roteiro para o filme "Tromeo and Juliet" em 1996, o qual também dirigiu.

Ele ganhou reconhecimento por seu trabalho no gênero de comédia e terror, destacando-se com filmes como "Slither" (2006), uma mistura de comédia e terror, e "Super" (2010), uma sátira de super-heróis.

ANÚNCIO

No entanto, ele alcançou fama mundial com seu trabalho no Universo Cinematográfico da Marvel (UCM), dirigindo e escrevendo os bem-sucedidos filmes "Guardians of the Galaxy" (2014) e "Guardians of the Galaxy Vol. 2" (2017).

Estes filmes valeram-lhe elogios pela sua direção fresca, humor irreverente e seleção musical distinta. Também escreveu e dirigiu "The Suicide Squad" (2021) para a DC Films, seguido por "Peacemaker", uma série derivada para a HBO Max.

O diretor é conhecido por seu estilo único que combina humor negro, ação vibrante e personagens complexos.