Cinema: pôster e trailer de Sorria 2 foram revelados hoje para os fãs

Sorria 2, filme com Naomi Scott e Lukas Gage, acaba de ganhar um pôster e um trailer inédito revelado pela Paramount Pictures . A maldição do sorriso retorna aos cinemas brasileiros no dia 17 de outubro para uma história cheia de nuances.

ANÚNCIO

A Paramount Pictures está nos bastidores do longa que acompanha a cantora pop Skye Riley, interpretada por Naomi Scott (Aladim), que começa a ter experiências aterrorizantes e inexplicáveis momentos antes de embarcar para uma turnê mundial.

Tentando escapar dos sorrisos macabros, a protagonista fica tomada pelo horror e pela pressão da fama e ainda é forçada a confrontar seu passado para retomar o controle de sua vida antes que seja tarde demais.

Confira o primeiro trailer de Sorria 2

No trailer, Skye surta ao saber da morte de seu amigo Lewis (Lukas Gage). Ela fica ainda mais perturbada ao descobrir que ele estava sorrindo e com algo inusitado que começa a acontecer depois disso.

Agora, a protagonista de Sorria 2 passa a ver uma menina com um sorriso estranho em todos os lugares, até quando ela tenta autografar as camisetas dos fãs.

O filme Sorria fez muito sucesso em 2022

A produção foi um dos grandes sucessos de bilheteria de 2022, faturando 216 milhões de dólares.

Agora, a expectativa é que o diretor e roteirista do primeiro longa, Parker Finn, surpreenda mais uma vez os fãs dos filmes de terror.

ANÚNCIO

Pôster do filme de terror Sorria 2 (Divulgação/Paramount Pictures)

Segundo Brian Robbins, CEO da Paramount, o diretor de Sorria e Sorria 2 sabe prender as pessoas nas cadeiras: “Estamos felizes por continuar assustando o público juntos”, disseram Michael Ireland e Daria Cercek, co-presidentes da Paramount.

Kyle Gallner, Rosemarie DeWitt, Dylan Gelula, Raúl Castillo, Peter Jacobson, Miles Gutierrez e Caitlin Stasey formam o elenco do filme, que também deve contar com o retorno de Sosie Bacon, protagonista do filme original.