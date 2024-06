‘Bridgerton 3′: por que a cena sensual do espelho entre Colin e Penelope é a melhor da história da série

O espelho e a sensualidade

Trata-se de uma sequência do episódio 5 que os fiéis leitores da saga na qual a série se baseia estão esperando há anos.

Colin e Penelope estão entre as quatro paredes de um quarto onde há um espelho. O mesmo que aparece no pôster da temporada 3 e no teaser de seus últimos episódios.

Os especialistas garantem que esta é uma das cenas mais sensuais de ‘Bridgerton’ e uma das provas que demonstram que o romance entre Penelope e Colin é um dos melhores da série também.

Se você não viu os últimos quatro capítulos, é melhor não continuar lendo.

Entre os olhares e os corpos que se juntam

Desde que foi lançado o teaser da Parte 2 da temporada 3, muitos espectadores da série não puderam deixar de notar um dos detalhes mais importantes: o fato de Penelope e Colin aparecerem trocando olhares na frente de um espelho.

Mas afinal, isso não era um detalhe sem importância. Na verdade, era uma piscadela para uma das cenas românticas mais importantes de ‘Seducing Mr. Bridgerton’, o livro de Julia Quinn no qual se baseia a terceira temporada.

Nesta sequência, os protagonistas concordam em se comprometer e dormem juntos pela primeira vez.

Embora antes que isso aconteça, a câmera para em ambos, que diante de seu reflexo protagonizam um diálogo realmente apaixonado. É uma das partes mais destacadas dos romances e os espectadores podem voltar a perder a cabeça depois de vê-la, destacou o portal El Español.

Um corpo empoderado

Destaca que a sequência do espelho entre Penelope e Colin é muito emocionante, sensual e também uma das cenas que mais empodera a protagonista.

Acaba de ser selada uma verdade como um templo: as pessoas com corpos não normativos também têm o direito de se verem refletidas em alguém, se apaixonar por uma pessoa atraente e sentir que são sedutoras.

As histórias de cada um dos personagens deixam os espectadores fascinados, mas a história de Colin e Penelope é muito especial e diferente porque tem um percurso muito distinto e mais longo, o que parece mais satisfatório para o público que acaba sentindo o que um sente pelo outro.

