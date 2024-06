VÍDEO: a dança de Louis de Gales em Buckingham rouba todas as atenções na reaparição de Kate

Kate Middleton e o príncipe Louis chegam de carruagem à cerimônia Trooping the Color no Horse Guards Parade, em Londres

O Natal de 2023 foi a última vez que se viu Kate Middleton em uma cerimônia pública da Família Real britânica. Depois veio a misteriosa operação em janeiro, semanas de silêncio, a controvérsia sobre uma foto falsa, os rumores e, finalmente, a declaração de março em que comunicou que estava em tratamento contra um tipo de câncer não especificado.

ANÚNCIO

Os seis meses de ausência terminaram neste sábado, 15 de junho, por ocasião do aniversário do rei (é protocolar, pois Charless III nasceu em 14 de novembro de 1948) e da cerimônia militar Trooping the Colour.

A princesa Kate Middleton saiu do Shopping Mall em direção à Trafalgar Square em uma carruagem com seus filhos e, ao passar pelas ruas de Londres, sorria e acenava, recebendo o carinho das pessoas que se aglomeravam ao lado das vias para vê-la. Depois, chegaram ao Palácio de Buckingham, onde toda a família real acenou do balcão para os presentes.

A divertida dança de Louis de Gales, o filho mais novo de Kate e William

Um dos momentos mais divertidos do dia foi quando em uma das varandas do Palácio de Buckingham, Louis de Gales, de 6 anos e o filho mais novo dos príncipes de Gales, fez Kate sorrir ao dançar ao ritmo da guarda real. O quarto na linha de sucessão ao trono estava vestindo um blazer azul marinho e uma gravata celeste, e foi repreendido por sua irmã Charlotte de Gales, de 9 anos.

Louis também foi visto tentando abrir uma das janelas do Palácio de Buckingham e algumas imagens o mostram ao lado de sua mãe, que ria muito.

Durante todo o dia cerimonial, a princesa esteve muito atenta aos seus filhos. Ela arrumava o cabelo de sua filha Charlotte antes de sair de carruagem.

Na mídia, havia sido divulgado que a princesa tinha sua agenda cancelada durante todo o ano de 2024, mas essa nova aparição evidencia que sua saúde está muito bem, apesar de que ela mesma reconheceu em um comunicado nesta sexta-feira que “meu tratamento está em andamento e continuará por mais alguns meses. Também sei que ainda não estou fora de perigo”.