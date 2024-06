Uma série brasileira está entre as mais vistas na Amazon Prime Video

A 3ª (e última) temporada da série brasileira Dom estreou em maio na Amazon Prime Video, mas ainda vale muito a pena assistir este sucesso que chegou ao streaming em 2021 e acompanha a vida de Pedro, um jovem usuário de drogas que se torna um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

A grande produção brasileira da Prime Video leva ainda mais suspense e resoluções aos assinantes que acompanharam as duas temporadas, onde o ator Gabriel Leone (Vidas Secretas 2) é quem dá vida ao personagem principal.

Na trama, Pedro, chamado apenas de Dom, é filho do policial Victor (Flávio Tolezani), que luta contra o tráfico de drogas na cidade e agora precisa prender o seu próprio filho.

A série do Prime Vídeo é inspirada na história real de Pedro Machado Lomba Neto, um jovem que nos anos 2000 assaltava casas de classe média e se tornou um dos criminosos mais procurados do Rio.

Tudo sobre a 3ª temporada de Dom

A última temporada da série do Prime Video marca o fim da história baseada em fatos reais. Agora, Dom tenta se esconder na Rocinha, a maior favela do Rio, enquanto o seu pai luta contra um câncer no pulmão, em estágio avançado.

A explosão com uma granada abacaxi, como o criminoso apelidou na vida real, também acontece numa importante cena da série que se despede da Prime Video.

Consciente de que o filho corre perigo de vida, Victor reúne todas as forças que lhe restam numa tentativa desesperada de o salvar. Esta última temporada de Dom explora a complexa dinâmica entre pai e filho, tendo como pano de fundo o crime e a redenção.

ANÚNCIO

A terceira temporada de Dom explora temas como vida, morte e sacrifício familiar, tendo como pano de fundo o crime organizado no Rio de Janeiro.

Confira o trailer da 3ª temporada de Dom

O que aconteceu realmente com Dom?

Fora do streaming, Pedro Machado Lomba Neto, o Dom, morreu em setembro de 2005, quando foi alvo de uma emboscada da polícia do Rio de Janeiro.

Antes de morrer, Dom tinha feito um grande assalto numa região nobre, mas o que ele não imaginava é que os agentes da polícia sabiam cada um dos seus passos. O criminoso foi morto durante a fuga.