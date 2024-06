Quando é que a atração "A Princesa e o Sapo" será inaugurada no parque Disney de Orlando?

A diretoria do parque temático da Disney localizado em Orlando, Flórida (EUA), compartilhou a data de inauguração da nova atração baseada no filme “A Princesa e o Sapo” e os fãs do filme ficaram felizes.

Este foi o último filme de animação tradicional feito pela Disney, uma vez que desde então tem-se concentrado na animação em 3D. Em 2010, recebeu três indicações ao Oscar: uma na categoria de 'Melhor Filme de Animação' e duas por 'Melhor Canção'.

Finalmente, "A Princesa e o Sapo" recebeu uma atração no Magic Kingdom do Walt Disney World Resort, onde a princesa Tiana, juntamente com Mamãe Odie e novos amigos, embarcam em uma nova aventura.

“A Aventura no Pântano de Tiana” é o nome da nova atração do Magic Kingdom

A atração, localizada na mesma estrutura onde estava a Splash Mountain, finalmente será inaugurada em 28 de junho, dia em que será apresentada nova música em colaboração com os artistas PJ Morton e Terence Blanchard, enquanto a ambientação terá muita natureza.

A atração está atualmente em fase de teste, disponível apenas para os funcionários da Disney e um grupo de pessoas com passes anuais, que devem reservar com antecedência para poder desfrutar do passeio.

A "Aventura no Pântano da Tiana" é o nome da nova atração do Magic Kingdom baseada na história de "A Princesa e o Sapo", na qual serão incorporados novos personagens, incluindo uma lontra, um guaxinim, um castor, um coelho, uma tartaruga e outras criaturas.

Esses personagens serão figuras de animação robótica de Audio-Animatronics, que tocarão instrumentos feitos com materiais naturais que podem ser encontrados no pântano do estado de Louisiana.

Os personagens vão organizar uma festa com música zydeco, típica do campo da Luisiana, e também vão interpretar outros géneros típicos da região de Nova Orleans.

Além disso, os atores que emprestaram suas vozes para a versão em inglês de “A Princesa e o Sapo” retornarão para esta nova atração, que espera conquistar o coração de todos os visitantes do parque desde a sua inauguração.