O pior dia para o UFC: quando Conor McGregor retornará?

No dia 13 de junho será um dia para esquecer no UFC. A maior empresa de artes marciais mistas testemunhou como três de seus principais eventos para junho foram cancelados de forma estrondosa, sendo o mais sensível a luta entre Conor McGregor vs Michael Chandler.

‘The Notorius’ não irá estrelar o evento do UFC 303 no próximo dia 29 de junho, pois uma lesão sofrida no fim de semana passado o afastará do octógono por mais alguns meses. Como alternativa, está sendo considerada uma revanche para tentar encobrir um evento sem precedentes.

Desde que a conferência de imprensa agendada para Dublin, Irlanda, foi cancelada, os rumores começaram a indicar que o primeiro campeão duplo da indústria de artes marciais mistas não estaria presente na jaula. Por isso, Alex Pereira foi chamado para a ação contra um adversário já conhecido: Jiri Prochazka.

Se isso não fosse suficiente, o ex-campeão Jamahal Hill também não enfrentará Carlos Ulberg. Aparentemente, uma lesão o deixou sem a oportunidade de se redimir, após o nocaute sofrido pelo 'Poatan'.

Para isso, está planejado que Anthony Smith enfrente 'Black Jag'. No entanto, agora a luta co-principal será entre Brian Ortega e Diego López, e o vencedor será o próximo desafiante ao cinturão peso pena detido por Ilia Topuria.

Se isso não fosse suficiente, também houve uma mudança no evento planejado na Arábia Saudita entre Whittaker e Chimaev. O 'Lobo' acabou saindo do card devido a uma lesão. O contratempo permitiu que Aliskerov se juntasse à disputa.

Quando McGregor vai voltar?

Supostamente, o retorno de McGregor aconteceria no evento UFC 307 que aconteceria no mês de setembro. Esse evento tem um combate marcado na ‘Sphere’ de Las Vegas.