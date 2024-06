O filme mais inspirador e emocionante que comoveu o mundo está saindo da Netflix: você nunca esquecerá a história impactante dele

Assim como todos os meses há vários filmes, documentários, minisséries e séries sendo lançados na Netflix, há várias produções que seguem o caminho oposto e deixam a plataforma. E muitas das que saem são ótimas opções para aproveitar antes de dizer adeus ao serviço.

E uma ótima alternativa é este inspirador e premiado filme, que no momento de seu lançamento foi um dos mais vistos pelos usuários.

O emocionante filme que você deve assistir na Netflix

Trata-se de Livre, uma aclamada produção de 117 minutos de duração e que é estrelada pela espetacular Reese Witherspoon, que foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz.

"Diante da dor pela morte de sua mãe, uma mulher que acabou de se divorciar decide percorrer o Pacific Crest Trail sem ter experiência para isso."

Livre Fox Searchlight Pictures (Fox Searchlight Pictures)

A Netflix descreve o filme dirigido por Jean-Marc Vallée como a história de Cheryl, que embarca em uma longa jornada solitária de mais de 1.700 quilômetros em busca de se recuperar dos momentos difíceis que a afetaram recentemente.

Além da mencionada Reese Witherspoon, o elenco destaca nomes como Laura Dern, Thomas Sadoski, Gaby Hoffmann, Michael Huisman e Kevin Rankin.

O filme também recebeu elogios dos críticos. "Sob o olhar clínico de Jean-Marc Vallée, 'Livre' emerge como uma aventura emocionante e essencial, que te leva a lugares inesperados", disse Peter Travers da Rolling Stone.

Por sua vez, A. O. Scott do The New York Times afirmou que “o que torna sua heroína alguém por quem vale a pena se preocupar - o que a torna uma presença rara e emocionante no atual cenário cinematográfico americano - não é que ela seja organizada ou sensível ou mesmo especialmente agradável. É que ela é livre”.

Dessa forma, se você quiser assistir a um filme inspirador que o fará refletir, “Livre” é uma ótima opção que você deve aproveitar antes do dia 13 de julho, quando ele sairá da Netflix.