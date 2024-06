O aclamado e frenético filme de ação que está saindo da Netflix: vai te prender desde o primeiro minuto

Um dos gêneros cinematográficos mais preferidos pelo público é o de ação. Nesse sentido, na Netflix existem diversas opções para aqueles que gostam de filmes desse tipo. E justamente um dos melhores que estão disponíveis na plataforma dirá adeus nos próximos dias.

ANÚNCIO

Trata-se de um filme com 2 horas e 8 minutos de duração, lançado em 2006 e que conta com um elenco de atores realmente incrível.

O filme de ação que você deve assistir na Netflix

O filme é O plano perfeito, dirigido por um dos cineastas mais originais e respeitados como Spike Lee e que vai te manter preso desde o primeiro minuto.

"Um detetive enfrenta um ladrão que sempre está um passo à frente da polícia. Mas quando uma negociadora totalmente imprevisível chega, as coisas saem do controle."

O plano perfeito Universal Pictures (Universal Pictures)

A plataforma descreve este filme como tendo um elenco magnífico, com nomes como Denzel Washington, Jodie Foster, Clive Owen, Willem Dafoe, Christopher Plummer e Chiwetel Ejiofor.

O filme foi aclamado pela crítica no momento de seu lançamento. “Com o inteligente roteiro do recém-chegado Russell Gewirtz e a direção fluida de Spike Lee, ‘O Plano Perfeito’ é um entretenimento habilidoso e satisfatório”, disse Kenneth Turan do Los Angeles Times.

“Uma versão ágil, vigorosa e frequentemente magistral de um gênero bastante desgastado”, afirmou Sam Toy da Empire.

ANÚNCIO

Enquanto Jesus Palacios, da Fotogramas, indicou que “imagens poderosas e elegantes (...) Para amantes de thrillers inteligentes”.

Desta forma, se você quiser ver um dos melhores filmes de ação da década de 2000, com um elenco de primeira linha, um diretor de prestígio e que vai te manter preso desde o primeiro minuto, O Plano Perfeito é uma ótima opção. Mas você tem que assisti-lo antes de 30 de junho, dia em que ele dirá adeus à Netflix.