Meghan Markle apresentou nova geleia e biscoitos em meio ao retorno de Kate Middleton

Não se sabe se foi coincidência, mas o argentino Nacho Figueras postou algumas fotos nas redes sociais da nova geleia de Meghan Markle horas antes de Kate Middleton fazer sua primeira aparição pública depois de quase seis meses durante o tratamento contra o câncer.

ANÚNCIO

Durante a noite desta sexta-feira, Nacho Figueras publicou em seus stories do Instagram uma foto de um pote de geleia de framboesa da marca American Riviera Orchard, pertencente à Duquesa de Sussex.

Nacho Figueras é um amigo próximo de Meghan Markle e do príncipe Harry e foi uma das poucas pessoas, juntamente com sua esposa, a receber os produtos da duquesa de Sussex. Em outro story do Instagram, ela anunciou que também lançará biscoitos para cães em um frasco de vidro com design muito semelhante ao de geleia, com uma fita e uma embalagem com letra cursiva.

Nacho Figueras presentó en Instagram la mermelada de la marca American Riviera Orchard de Meghan Markle (Foto: Instagram @nachofigueras)

Horas antes da publicação da geleia de Meghan Markle, a princesa Kate Middleton informou que estaria presente neste sábado no Trooping the Colour, e de fato, assim foi. Embora o evento fosse em homenagem ao aniversário do rei Charles III, a Princesa de Gales roubou toda a atenção, já que todos estavam ansiosos para vê-la publicamente pela primeira vez este ano. A última vez que a viram em um evento público foi durante as festividades de Natal de 2023.

American Riviera Orchard de Meghan Markle lanzará galletas para perros (Foto: Instagram @nachofigueras)

Meghan Markle e a ‘guerra das geleias’

Meghan Markle lançou sua marca de geleia em abril deste ano, e dias depois, exatamente no dia 24 desse mês, o Palácio de Buckingham postou no perfil da Loja do Palácio de Buckingham no Instagram, um vídeo promovendo sua geleia de morango, o que muitos questionaram se foi uma coincidência.

“A nossa reserva de morangos é feita apenas com as melhores frutas e é deliciosa servida de várias maneiras”, escreveu a Buckingham Palace Shop ao lado do vídeo.

Alguns usuários do Instagram classificaram o fato como ‘a guerra das geleias’.

Entretanto, está sendo comentado que Meghan Markle e o príncipe Harry estão procurando casa no Reino Unido, supostamente para viajar constantemente entre essa região e os Estados Unidos, mas dizem que a ideia é a menos favorável para a rainha Camilla, a quem o filho mais novo do rei Charles III chamou de “malvada” em suas memórias e responsabilizou por alegadamente vazar informações para a imprensa.