Lançamentos da Netflix para a terceira semana de junho: aqui está o que chega de 17 a 23 desse mês

A Netflix adicionará uma ampla diversidade de filmes, séries e programas de televisão para o entretenimento de seus milhões de assinantes em todo o mundo durante a terceira semana de junho de 2024.

Entre os títulos que chegam de 17 a 23 deste mês, destaca-se um filme repleto de ação estrelado por Jessica Alba, uma série espanhola e um documentário sobre um brinquedo icônico.

Séries e filmes que estreiam na Netflix de 17 a 23 de junho

No entanto, com tanta variedade, é complicado saber em que focar. Por isso, a seguir, apresentamos quatro das produções mais interessantes que a Netflix estreia nesta semana.

Logo em seguida, você vai encontrar uma lista com o resto dos projetos que chegarão ao catálogo da plataforma de streaming nos próximos sete dias. Com certeza, você encontrará algo ideal para seu gosto.

Alerta de Risco

Depois de anos de ausência, Jessica Alba retorna à tela grande como protagonista deste emocionante thriller de ação de Mouly Surya que não te permitirá desviar o olhar da tela.

Sinopse: Uma agente das forças especiais desvenda uma perigosa conspiração ao retornar para casa em busca de respostas sobre a morte de seu pai.

Data de lançamento: 21 de junho

Clãs

Os atores Clara Lago, Tamar Novas e Xosé Antonio Touriñán lideram esta série espanhola cheia de drama e intriga que promete manter os espectadores totalmente cativos do início ao fim.

Sinopse: Quando o assassinato de seu pai revela uma vida dupla, uma advogada busca vingança e se infiltra em um cartel de drogas na Galícia para se aproximar de seu líder.

Data de lançamento: 21 de junho

A Barbie negra

Os amantes de documentários de investigação sobre a icónica Barbie não podem perder esta produção que narra a história da criação da primeira versão de pele negra da boneca.

Sinopse: Este documentário conta a história inédita da primeira Barbie negra e o papel decisivo que três mulheres pioneiras da Mattel tiveram na criação de uma boneca semelhante a elas.

Data de lançamento: 19 de junho

Academia de golfe

Os amantes de animes não podem perder esta produção, baseada no mangá de mesmo nome de Nakaba Suzuki, com as vozes dos atores Misaki Kuno, Yumiri Hanamori e You Taichi.

Sinopse: Depois que uma atleta profissional descobre seu talento natural para o golfe, um menino embarca em uma jornada para se tornar o melhor jogador do mundo.

Data de lançamento: 22 de junho

