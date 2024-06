Kate Middleton faz primeira aparição pública em meses, veja como ela estava vestida

Após ser diagnosticada com câncer em estágio inicial no início deste ano, Kate Middleton reapareceu nas redes sociais para publicar uma atualização sobre seu tratamento, juntamente com uma mensagem esperançosa.

Na imagem, a princesa aparece posando em frente a uma árvore frondosa, vestindo jeans azul, uma camisa branca, uma jaqueta de linho bege com listras brancas e tênis brancos, com os braços e pernas levemente cruzados, enquanto olha para cima.

"Fiquei surpreso com todas as mensagens amáveis de apoio e encorajamento dos últimos dois meses. Realmente fez a diferença para William e para mim, e nos ajudou em alguns dos momentos mais difíceis. Estou progredindo bem, mas como qualquer pessoa passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder ao seu corpo descansando", começa a mensagem.

E continua: "Mas nos dias bons, quando você se sente mais forte, quer aproveitar ao máximo para se sentir bem. Meu tratamento está em andamento e continuará por mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem o suficiente, é uma alegria me comprometer com a vida escolar, dedicar tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a trabalhar um pouco em casa".

A mensagem termina dizendo que está "aprendendo a ser paciente diante da incerteza" e agradece a todos pela compreensão nos últimos meses. Middleton também aproveitou para mencionar que esperava poder participar do Desfile de Aniversário do Rei, o que acabou acontecendo.

A roupa de Kate Middleton em sua primeira aparição pública

Como esperado por ela mesma, a princesa fez sua primeira aparição em um evento real desde dezembro. Middleton, que tem estado sob rigorosa vigilância médica, pôde comparecer ao Trooping the Colour, uma cerimônia militar anual realizada em Londres, Reino Unido, para celebrar o aniversário oficial do monarca britânico. Essa tradição remonta ao século XVII e tem sido realizada de forma contínua desde o reinado do rei Carlos II.

Kinsey Schofield, apresentadora do podcast "To Di For Daily", elogiou o figurino de Middleton, destacando que lhe lembrava a elegância de Audrey Hepburn em 'My Fair Lady'.

A princesa escolheu um vestido branco de Jenny Packham com detalhes pretos e enfeites de fita no decote. Embora inicialmente parecesse ser uma peça nova em seu guarda-roupa, o conjunto na verdade era uma versão reciclada do conjunto que ela usou no ano passado na véspera da coroação do rei Charles. O simples vestido branco e preto foi atualizado com um novo decote e diferentes detalhes ao redor da cintura.

Desta vez, Kate usava um elegante penteado sob um chapéu branco de Philip Treacy. Completou seu visual com os brincos Cassandra Goad Cavolfiore Pearl Studs, os mesmos que usou no batizado do Príncipe Louis em 2018 e em Wimbledon em 2023. Além disso, ela usava o broche do Regimento da Guarda Irlandesa, como uma referência ao seu papel como coronel honorário do regimento.

A Princesa de Gales tem participado do Trooping the Colour todos os anos desde seu casamento com o Príncipe William em 2011, exceto em 2020 e 2021, quando o evento foi reduzido devido à pandemia de COVID-19.

A aparência de Kate Middleton gera preocupação

Embora muitos tenham expressado alívio ao ver que Kate parecia tão bonita como sempre na publicação, outros apontaram que achavam "suspeito" que ela estivesse "tão bem", no sentido de que um tratamento contra o câncer nunca é fácil de assimilar no corpo. "Kate parece suspeitosamente bem nessa foto". "Não parece nem mesmo que ela esteja passando por tratamento de quimioterapia". "Tenho medo de que agora não possamos confiar em nada porque pode ter sido editado para parecer melhor do que realmente está", lê-se nas redes sociais.

Com isso, muitos não deixaram de apontar que, enquanto na foto de atualização ela parece “impecável”, durante a cerimônia ela parecia muito mais magra e cansada.