“Ela voltou”: A publicação do namorado de Selena Gomez ao reencontrá-la depois de semanas de viagem

Na quarta-feira, 12 de junho, Benny Blanco, de 36 anos, emocionou seus seguidores ao compartilhar uma foto adorável de sua namorada Selena Gomez em seus stories do Instagram, expressando sua felicidade por tê-la de volta após um período de separação. Nas últimas semanas, Selena Gomez, de 31 anos, esteve imersa em uma agenda muito ocupada. A cantora e atriz compareceu ao Festival de Cinema de Cannes para promover seu novo filme ‘‘Emilia Perez’ e também esteve filmando a série ‘Only Murders in the Building’ em Nova York.

ANÚNCIO

“Ela está de volta,” escreveu Blanco na foto que compartilhou em sua história do Instagram, mostrando Gomez descansando sobre uma almofada branca. Com o cabelo preso em um coque, a cantora de ‘Love On’ parecia relaxada, cobrindo parcialmente o rosto sem maquiagem com um cobertor. A postagem vem depois de Gomez revelar no mês passado que estava considerando a possibilidade de adotar um bebê antes de começar seu relacionamento com Blanco.

Selena Gomez e Benny Blanco vivem a mais linda história de amor

"Estive sozinha por cinco anos e me acostumei muito a isso. Muitas pessoas têm medo de estar sozinhas e provavelmente me torturei mentalmente por cerca de dois anos estando sozinha, mas depois aceitei," confessou em uma entrevista com a TIME.

Son los más adorables (Instagram)

Gomez explicou que tinha elaborado um plano para adoção se não encontrasse um parceiro antes dos 35 anos. "Então, fiz meu plano, que era adotar aos 35 anos se não tivesse conhecido ninguém", continuou, acrescentando que sua amizade com Blanco se transformou em algo romântico.

“Acontece simplesmente quando menos espera,” comentou. O relacionamento de Gomez e Blanco tornou-se público em dezembro de 2023, e o casal fez sua estreia oficial no Emmy de 2024, em janeiro. Para Selena, este relacionamento significou uma mudança positiva em sua vida pessoal, já que tem sido aberta sobre suas lutas e busca pela felicidade. Sua relação com Blanco parece ser um passo adiante, proporcionando estabilidade e apoio emocional.