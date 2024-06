Britney Spears conta que se perdeu em sua viagem mais recente ao México: onde ela estava?

No centro das atenções em torno de seu possível retorno à música, Britney Spears constantemente se afasta de Los Angeles para descansar dos paparazzi. E um de seus destinos favoritos tem sido o México.

A princesa do pop atravessa a fronteira e, geralmente, costuma ir diretamente às praias do Caribe mexicano. Britney tem sido vista em várias ocasiões desfrutando da areia e das águas do mar em nosso país. E ela mesma costuma postar imagens de suas viagens, que podem ser de biquíni ou como veio ao mundo.

Recentemente, em um post que fez através de sua conta no Instagram, Britney contou aos seus seguidores que se perdeu no México. No entanto, desta vez ela não estava nas praias, mas sim na Cidade do México. A grande cidade é complicada, mesmo para uma artista do calibre da americana de 42 anos.

“Perdi-me no centro do México por uma hora esta manhã. Foi horrível. Mas no final encontrei o caminho e agora estou descansando... Hoje é um dia muito bonito”, disse Britney Spears aos seus seguidores, de acordo com a revista Quien.

Muitas publicações no Instagram

No mesmo post, Britney decidiu explicar aos seus fãs os motivos pelos quais agora faz tantas publicações em sua conta do Instagram.

“Tento publicar 30 vezes por mês... Costumava fazer 12 por mês... Para que as pessoas entendam que trabalho muito. Houve um tempo em que fui retida contra a minha vontade. E, sinceramente, não tenho sido a mesma desde então. Cheguei a pensar que as pessoas achavam que eu não trabalhava o suficiente porque só compartilhava cerca de sete publicações por mês. Então, desde então, tenho trabalhado mais duro. Mas agora percebo que não havia nada de errado comigo”, revelou a artista.