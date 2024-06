Aparência impecável de Kate Middleton tem sido criticada por não refletir a realidade da doença

Kate Middleton voltou à esfera pública recentemente, após várias semanas de privacidade se recuperando do câncer que a aflige. Como ela comunicou para encerrar a polêmica em torno dela, ela passou por uma cirurgia exploratória no abdômen meses atrás, onde descobriram seu diagnóstico aos 42 anos.

Agora, ele quis voltar a enfrentar seus seguidores, que têm enviado mensagens de apoio, mas sem imaginar que a foto escolhida para isso seria muito criticada por mostrá-lo de uma forma ‘irreal’, segundo os internautas, em vez de demonstrar o que sofrem aqueles que lidam com sua doença.

"Estou progredindo bem, mas como qualquer pessoa que esteja passando por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins. Nos dias ruins, você se sente fraco, cansado e precisa ceder para que seu corpo descanse", foram algumas das palavras que ele compartilhou em seu escrito.

"Meu tratamento ainda está em andamento e continuará por mais alguns meses. Nos dias em que me sinto bem o suficiente, é um prazer me envolver com a vida escolar, dedicar tempo pessoal às coisas que me dão energia e positividade, além de começar a trabalhar um pouco em casa", acrescentou.

As críticas a Kate Middleton pela sua fotografia

Precisamente pelas suas palavras em que reconhece que nem sempre está bem, a princesa de Gales foi criticada por escolher um cartão postal onde ela aparece usando jeans, uma camiseta e um blazer, com um penteado impecável e boa aparência, em vez de mostrar seu estado atual no meio da batalha contra o câncer.

“O texto não tem coerência com a foto”; “Agradecemos a sua sinceridade... até certo ponto”; “Acho que desperdiçaram uma bela oportunidade de visibilizar aqueles que sofrem desta doença e querem se sentir acompanhados”; “Assim não parece uma pessoa com câncer”; “A realeza é falsa”; foram alguns dos comentários recebidos.