A mudança nos livros de Bridgerton na terceira temporada que enfureceu os fãs

Depois de gerar grandes expectativas, a segunda parte da terceira temporada de ‘Bridgerton’ chegou à Netflix em 13 de junho com mais romance, drama e intrigas da alta sociedade do século XIX.

No entanto, a produção baseada na série de romances de Julia Quinn fez uma modificação inesperada no material original nesta série de episódios que gerou uma fúria coletiva.

Na verdade, desde o lançamento da parte dois, os seguidores da trama não têm feito mais do que comentar nas redes sociais sua insatisfação com a mudança e sua determinação de não assistir à série novamente.

Qual foi a mudança em Bridgerton que causou descontentamento?

A mudança ocorreu em uma das subtramas mais queridas da terceira temporada da bem-sucedida produção da Netflix: a vida amorosa da introvertida e encantadora Francesca Bridgerton.

Assim como os fãs dos livros sabem, Francesca se casa com o lorde John Stirling fora de cena nas novelas. Infelizmente, dois anos depois, ele morre de forma inesperada em sua casa.

Anos mais tarde, ela se apaixona novamente por quem menos esperava: Michael, o primo de John, que estava apaixonado por ela desde que a conheceu no casamento do falecido conde de Kilmartin.

Os seguidores estavam muito ansiosos para conhecer Michael e ver como os eventos do sexto livro da saga de Quinn, ‘O Coração de uma Bridgerton’, se desenrolavam na tela pequena.

No entanto, ficaram desapontados quando viram o personagem no final da terceira entrega pela primeira vez. E é que os escritores decidiram transformar o primo de John em uma mulher: Michaela Stirling.

Embora não seja novidade que sejam tomadas liberdades criativas em relação aos livros, a mudança chamou a atenção para a história de Colin e Penelope e irritou muito os fãs de ficção.

O incômodo dos fãs com a mudança de Michael para Michaela

As contas oficiais de Bridgerton e Netflix no Instagram estão cheias de mensagens de fãs expressando sua irritação com a mudança do personagem de Michael para Michaela na série de época.

“Meu gosto pela série chegou até aqui. Eles destruíram a história mais bonita, que é a de Francesca. Que raiva... Adeus, série. Cheguei até aqui”, comentou perceptivelmente irritada uma usuária.

Outra internauta expressou: “Não acredito que seja necessário fazer a série com uma inclusão forçada. Os livros originais não são assim e eu sou gay... Nem tudo é arco-íris. Cuidado com isso, Netflix”

“Justiça para Michael. Como podem trocar o precioso amor de Francesca por uma tal de Michaela?”, acrescentou um terceiro. “Netflix e Shondaland arruinaram a ilusão de ver os personagens”.

"Esta é a pior temporada e era a que tanto esperávamos, como é que se atrevem a mudar o Michael?", questionou um quarto. Enquanto isso, um quinto disse: "Queremos o Michael e a Sophie... Apoiamos a comunidade LGBTQ+ mas queremos que os livros sejam respeitados".

Por último, um sexto admirador pronunciou: "Um dia Michael Stirling, outro dia Michaela? Ai, Netflix, perdi tanta fé em você que toda vez que anunciam uma adaptação, rezo para que você não a produza".

Os amantes da trama também manifestaram sua esperança de que tudo seja apenas uma confusão ou uma artimanha dos roteiristas para enganá-los e fazer com que Michael apareça nas próximas temporadas.

"Qual é a da minha Francesca? Michael é o meu personagem favorito dos livros, pensei em gritar quando ele aparecesse e acabei chorando de decepção. Espero que seja outra prima ou uma irmã gêmea", expressou um.

"Que decepção Netflix com o que fizeram com Michael. Espero que não seja assim", expôs um segundo. "Por favor, resolvam essa confusão que estão criando com Francesca!", pediu outro.

Enquanto isso, um quarto perguntou: "Tio Netflix, por que tinham que arruinar assim a história de Francesca? Ainda podem mudar". Um último assinante da plataforma compartilhou: "Se a história de Francesca não seguir como é, não vou assistir mais nada. Já me cansou".

Deve-se destacar que houve alguns que ficaram satisfeitos com a modificação e apoiam a possível relação que se desenvolveria entre Francesca e Michaela nas próximas temporadas da série.

No entanto, os fãs de ‘Bridgerton’ insatisfeitos com a mudança de personagem formam uma maioria esmagadora. Até agora, Netflix e Shondaland não se pronunciaram a respeito.