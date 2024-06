A crítica deu avaliações mistas, mas este thriller é o mais assistido do momento na Netflix

‘Sob as águas do Sena’

Netflix é provavelmente a plataforma de streaming de séries e filmes mais ativa atualmente. A gigante adiciona novos títulos à sua biblioteca praticamente infinita quase todos os dias.

No entanto, enquanto alguns são unanimemente elogiados pelos cinéfilos especialistas e até mesmo indicados a prêmios, outros recebem críticas mais mistas por parte dos críticos de Hollywood.

O último é precisamente o caso do longa-metragem mais reproduzido não falado em inglês no serviço digital e o mais visto em geral em toda a plataforma neste momento a nível mundial.

Qual é o filme no top 10 da Netflix que recebeu críticas mistas?

Trata-se de ‘Sob as águas do Sena’, um violento thriller de ação e terror francês estrelado por Bérénice Bejo, Nassim Lyes e Léa Léviant que chegou à Netflix em 5 de junho passado.

Com 40,9 milhões de visualizações acumuladas em quatro dias, o enredo alcançou a primeira posição no top 10 de filmes em língua não inglesa mais assistidos na plataforma no mundo de 3 a 9 de junho.

Os números não apenas foram suficientes para dizer que teve uma estreia bem-sucedida, mas também para se tornar o filme do gigante do streaming mais reproduzido globalmente na última semana.

A produção de uma hora e 44 minutos também acumulou um total de 70.900.000 horas de visualização; no entanto, a crítica de cinema tem dado opiniões um pouco divididas sobre o projeto dirigido por Xavier Gens.

O que a crítica disse sobre ‘Sob as águas do Sena’?

Entre os especialistas em sétima arte que deram críticas positivas estava Michael Nordine, da Variety. O especialista opinou em sua crítica para a revista que o filme era "brilhante em sua simplicidade".

"O novo thriller da Netflix nada em vez de afundar e dá vida a um gênero que estava esgotado há muito tempo", afirmou Mark Beaumont da NME, que também a classificou com quatro estrelas.

“Um filme de tubarões um pouco bobo, mas astuto, com um toque gaulês mordaz e que se diverte consigo mesmo, embora às vezes se leve muito a sério. Um semiclássico do gênero”, concluiu.

Enrique Abenia, da Cinemanía, deu uma crítica regular. “Entretem e distrai, embora sem alcançar o brilho ideal nem no seu caminho de passatempo ‘sério’ nem no seu lado desenfreado”, sentenciou.

Por sua vez, Meagan Navarro, do Bloody Disgusting, foi uma das cinéfilas especialistas que deu uma crítica negativa. “Há potencial espreitando nessas águas e tem algumas cenas sangrentas interessantes, mas, no geral, a oscilação tonal entre o sombrio e a diversão distrai mais do que funciona”.

Sobre o que é o filme ‘Sob as águas do Sena’?

Ambientada em Paris no meio de 2024, o filme começa com a capital francesa finalizando os preparativos para sediar o Triatlo Mundial pela primeira vez na história da competição esportiva.

No entanto, a celebração do importante evento está ameaçada por outro acontecimento único: foi detectada a presença de um enorme tubarão no fundo do rio Sena a apenas 24 horas do triatlo.

Diante da situação, uma brilhante cientista em luto precisa enfrentar seu passado trágico e unir forças com uma jovem ativista e um comandante da polícia para tentar evitar um massacre.