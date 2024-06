Ruptura na família real da Espanha? Leonor teria quebrado a maior proibição imposta pela rainha Letizia

As monarquias sempre guardam segredos e mistérios em suas relações familiares e os membros da Casa Real de Espanha não são exceção. O Rei Felipe VI e a rainha consorte Letizia têm passado por momentos difíceis nos 6 meses que vão de 2024 com informações que desacreditam vários membros da realeza.

Além disso, o casal real tem que lidar com suas filhas que já estão em uma idade em que são independentes e tomam suas próprias decisões, especialmente a princesa Leonor de Bourbon, que formalmente e de acordo com a Constituição, é a herdeira direta ao trono da Espanha.

Obviamente, este reconhecimento vem com novas responsabilidades, como sua formação militar que deve ser concluída em 3 anos, tempo durante o qual passará por todas as forças militares: o Exército de Terra, a Marinha e a Força Aérea e Espacial.

Uma experiência que provavelmente já lhe proporcionou alguma independência ao estar longe de casa e de seus pais, os reis da Espanha, foi destacada pela revista Vanidades.

Leonor já não segue as instruções da rainha Letizia

Esta nova fase na vida de Leonor lhe deu a possibilidade de não estar sob a rigorosa supervisão de sua mãe e, inclusive, já teria quebrado uma proibição imposta pela rainha Letizia de não se aproximar de sua avó paterna.

De acordo com o portal En Blau de El Nacional, sem ter provas, foi revelado que desde pequena Leonor tem sido mantida afastada da família Bourbon por ordens da Dona Letizia e, além disso, não permitiria que convivesse com seus primos e tias desde 2012.

Além disso, destaca que a rainha consorte só permitiria que suas filhas convivessem principalmente com os Ortiz Rocasolano, além de dar preferência a Paloma Rocasolano. Com isso, deixaria claro que as infantas e os reis eméritos não seriam bem-vindos no Palácio da Zarzuela.

O meio de comunicação espanhol aponta que quando a rainha emérita Dona Sofia esteve no hospital em abril passado, teria chamado a jovem da realeza e, inclusive, está disposta a vê-la em Marivent com todos os primos.

No entanto, não há nenhuma evidência que possa provar que todas essas suposições são verdadeiras. Outros meios sugerem que é apenas uma campanha de difamação contra a esposa de Felipe VI para afetar sua imagem e a da monarquia espanhola.